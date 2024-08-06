День в истории 6 августа: трагедия Хиросимы, памяти Баки Урманче, первый интернет-сервер
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 августа 2024 года
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он приурочен к трагедии в Хиросиме: 79 лет назад город подвергся атомной бомбардировке США. 33 года назад появился первый интернет-сервер, 34 года назад скончался татарский художник и скульптор Баки Урманче, 106 лет назад в ходе Гражданской войны в России белогвардейцам удалось взять Казань. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Совета Агрызского района.
- Пресс-конференция, посвященная проведению Дня физкультурника в Казани.
Кто родился: открыватель пенициллина и экс-президент Дагестана
- 1856 — русский художник Аполлинарий Васнецов (скончался 23 января 1933 года). Его старший брат, Виктор Васнецов, считается одним из основоположников сказочного жанра в отечественной живописи. Аполлинарий же первым начал изображать на полотнах архитектуру древней Москвы.
- 1881 — британский ученый-бактериолог Александр Флеминг (скончался 11 марта 1955 года). Он вошел в историю как первооткрыватель двух важных веществ — лизоцима и пенициллина. Оба открытия были сделаны им случайно.
- 1940 — президент Дагестана в 2006—2010 годах Муху Алиев.
- 1949 — российский государственный деятель и политик, директор ФСБ России в 1996—1998 годах Николай Ковалев (скончался 5 апреля 2019 года).
- 1970 — американский кинорежиссер и сценарист Найт Шьямалан. По его сценариям были сняты картины «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки» и другие.
Кто скончался: атаман Ермак и Баки Урманче
- 1585 — казачий атаман, «покоритель Сибири» Ермак Аленин (дата рождения неизвестна).
- 1660 — испанский художник Диего Веласкес (родился 6 июня 1599 года). Его творчество стало вершиной испанской живописи XVIII века. Среди наиболее известных его работ — «Христос в доме Марфы и Марии», «Венера с зеркалом», «Вилла Медичи», «Менины», «Пряхи».
- 1837 — русский ученый и изобретатель Павел Шиллинг (родился 16 апреля 1786 года). Он стал создателем электрического телеграфа в России.
- 1990 — советский татарский художник, скульптор Баки Урманче (родился 23 февраля 1897 года). Это первый татарский художник, который получил высшее профессиональное образование, сначала окончив курсы Казанских свободных художественных мастерских, а после — два факультета ВХУТЕМАСа в Москве. «Реальное время» публиковало отрывки из его дневников.
- 2012 — советский и российский сценарист Валентин Черных (родился 12 марта 1935 года). Самый известный фильм, поставленный по его сценарию, — «Москва слезам не верит», удостоенный премии «Оскар» как лучшая иностранная картина.
- 2018 — французский шеф-повар Жоэль Робюшон (родился 7 апреля 1945 года). Заведения, в которых он работал шеф-поваром, получили рекордные 32 звезды Michelin. В 1989 году ресторанный гид Gault et Millau назвал Робюшона «шеф-поваром века».
- 2021 — советский и российский физик, академик РАН, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев (родился 2 ноября 1927 года).
Праздники: День железнодорожных войск России
- День Хиросимы, или Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Траурную дату отмечают ежегодно в Японии и по всему миру. Подготовка к ней начинается «Маршем мира», когда из разных префектур страны в сторону Хиросимы движутся люди. Заканчивается марш в центре города. В Хиросиме проходят церемонии памяти, минута молчания, возложение венков и цветов к мемориалу.
- Международный день «Врачи мира за мир». Установить его предложила организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которая была основана в 1980 году американским профессором кардиологии Гарвардского института общественного здоровья Бернардом Лауном и советскими докторами медицинских наук — директором Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР Евгением Чазовым и академиком АМН СССР Леонидом Ильиным.
- День железнодорожных войск России. Праздник приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Сегодня солдаты этого рода войск занимаются восстановлением и строительством железных дорог, используемых для воинских перевозок.
- День независимости Ямайки. В древности страну населяли индейцы, но они были истреблены после колонизации острова испанцами. Ямайка обрела славу главного перевалочного пункта мировой работорговли. В 1958 году она вошла в состав созданной Великобританией Вест-Индской Федерации, а независимой стала несколько лет спустя, 6 августа 1962 года.
События в истории: «атака мертвецов», белогвардейцы в Казани, первый суточный полет в космос
- 1806 — Священная Римская империя прекратила свое существование. В этот день ее последний император Франц II (он же император Австрии Франц I) отказался от своего титула. Империя, основанная в 962 году саксонским королем Оттоном I, формально перестала существовать. Вышедшие из нее германские государства под протекторатом Наполеона Бонапарта были объединены в Рейнский союз.
- 1889 — был проведен последний боксерский бой без перчаток. В США и Великобритании этот вид бокса запретили, приравняв к уличной драке. Стоит отметить, что официальные «Правила бокса в перчатках», которые легли в основу современных, издали в 1865 году маркиз Джон Дуглас Квинсбери и журналист Джон Чемберс. Сам вид единоборства зародился в Англии в начале XVIII века.
- 1915 — в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «атака мертвецов». В бою за крепость Осовец на Восточном фронте, занятую российской армией, немецкие войска применили отравляющие газы. И строя выбыло свыше 1 600 человек, однако остатки 13-й роты 226-го Землянского полка выступили против противника. Вид пострадавших был так страшен, что их назвали «живыми мертвецами». Почти семитысячное немецкое войско было обращено в бегство.
- 1918 — в ходе Гражданской войны в России белогвардейцам удалось взять Казань. У стен кремля в августовские дни расстреляли председателя Казанского губкома РКП(б) Я.С. Шейкмана, руководителя большевиков Бондюжного завода и первого председателя Елабужского уездного Совета депутатов С.Н. Гассара, комиссара юстиции Казани М.И. Межлаука, профсоюзного лидера А.П. Комлева, представителя самарской партийной организации Хая Хатаевича, организаторов рабочих отрядов братьев Егора и Константина Петриевых и многих других. 19 августа расстреляли весь состав Центральной мусульманской военной коллегии во главе с ее председателем Муллануром Вахитовым.
- 1932 — открылся первый Венецианский кинофестиваль. Начался он в 21.15 на террасе отеля Excelsior Palace показом фильма «Доктор Джекилл и Мистер Хайд» Рубена Мамуляна. Двойную заглавную роль в нем исполнил Фредрик Марч, получивший за нее премию «Оскар». В фестивале участвовали девять стран. Только со следующего фестиваля, в 1934 году, процесс принял соревновательный характер.
- 1945 — в 8 часов 15 минут США сбросили на Хиросиму атомную бомбу Little Boy, «Малыш». Ее взрыв мощностью от 13 до 18 килотонн тротила, произошедший на высоте 600 м, уничтожил большую часть города и лишил жизни более 140 тысяч его жителей. В последующие годы число жертв атомной бомбы достигло почти 200 тысяч человек. Ближе к эпицентру тела жителей мгновенно обратились в пепел, пролетавшие в небе птицы сгорели в воздухе, а бумага воспламенилась на расстоянии 2 км от эпицентра взрыва.
- 1961 — советский космонавт Герман Титов совершил первый в истории суточный полет в космос. Он поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз. Космонавт сделал первые фотоснимки планеты, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать.
- 1990 — в Казань впервые приехал тогда еще не президент, а председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Именно тогда на встрече с общественностью в казанском УНИКСе он произнес исторические слова: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Однако стоит отметить, что сведения относительно того, где и когда хрестоматийная фраза была произнесена, расходятся. Некоторые утверждают, что сказал Ельцин ее в Уфе.
- 1991 — появился первый интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц WWW. Проект World Wide Web (Всемирная паутина) возник в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли опубликовал идею о создании всемирной компьютерной сети. Разработкой проекта он начал заниматься в 1990-м. В июне 2021-го создатель интернета продал его исходный код на аукционе Sotheby’s за $5 434 500.
- 2014 — по указу президента России Владимира Путина ввели так называемые «продовольственные контрсанкции», или «продуктовое эмбарго», в отношении стран Запада и ЕС. Под запрет попали мясо, рыба, молочная продукция, овощи, фрукты из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии.
- 2015 — в столице Татарстана в концертном зале «Эрмитаж» гостиницы «Ривьера» прошла торжественная церемония открытия 33-го мирового финала чемпионата спортивного кино и телевидения FICTS Challenge 2015. Ее гостем стал Николай Валуев. В тот год впервые за свою историю финал чемпионата, который неизменно проходил в итальянской столице мировой моды Милане, вышел за пределы Апеннинского полуострова.
- 2017 — в итальянском городе Вальи-Сотто состоялось торжественное открытие памятника российскому офицеру Александру Прохоренко, погибшему весной 2016 года во время антитеррористической операции в Сирии. По соседству расположена скульптура Фабрицио Кватрокки — итальянского телохранителя, который попал в плен к боевикам и был казнен.
- 2019 — американский режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Московском Кремле. «Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?» — внезапно поинтересовался гость. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.
- 2021 — Министерство юстиции России официально внесло Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и общественное движение «Штабы Навального»* в перечень запрещенных.
*запрещенные в России экстремистские организации, ФБК и ФЗПГ признаны иноагентами
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