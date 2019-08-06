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Тарантино побывал на экскурсии в музеях Кремля

23:58, 06.08.2019
Тарантино побывал на экскурсии в музеях Кремля
Фото: commons.wikimedia.org

Министр культуры России провел экскурсию для американского режиссера Квентина Тарантино в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль»

«Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?», — внезапно поинтересовался Тарантино. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

Также режиссер побывал на выставке «Хранители времени», посвященной реставрации.

Завтра Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом побывает на московской премьере картины «Однажды в... Голливуде», пишет ТАСС.

ОбществоКультура
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