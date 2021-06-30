Тим Бернерс-Ли, создавший интернет, продал его исходный код за $5,4 млн

Тим Бернерс-Ли, создавший WWW продал исходный код интернета на аукционе Sotheby’s. Лот был представлен в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Его купили за $5 434 500, сообщает «РИА Новости».

Лот, включающий в себя HTML, HTTP и URL, содержит доступ к файлам для просмотра всех 9 555 строчек кода WWW, 30-минутную анимированную визуализацию кода и «цифровой плакат» со всеми строками и письмо «о коде и процессе его создания».

Торги проходили с 23 июня и закончились только сегодня. Первоначальная цена лота составляла $1 тыс. За полтора часа до окончания аукциона она выросла на $1 млн. В ходе торгов потенциальные приобретали кода сделали 51 ставку.

Фото: ru.wikipedia.org/Paul Clarke

Проект, известный как Всемирная паутина (англ. World Wide Web), Бернерс-Ли предложил в 1989 году, работая в CERN. Он написал первые в мире веб-сервер httpd и гипертекстовый веб-браузер для компьютера NeXT под названием WorldWideWeb.

Первый в мире веб-сайт Бернерс-Ли создал по адресу http://info.cern.ch. Он появился в интернете 6 августа 1991 года. На сайте описывалось, что такое Всемирная паутина, как установить веб-сервер, как заполучить браузер и т. п.

Татьяна Демина