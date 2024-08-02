День в истории 2 августа: закончилась Берлинская конференция, в России построили Беломорканал, праздник ВДВ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 августа 2024 года
Сегодня в Елабуге начинается Всероссийская спасская ярмарка, а в «Казанском Кремле» чествуют семьи, отмечающие 30-летие совместной жизни. 2 августа россияне празднуют День воздушно-десантных войск. Он приурочен ко дню рождения «крылатой пехоты» — 2 августа 1930 года, когда в СССР впервые был высажен воздушный десант. 17 лет назад участники экспедиции «Арктика-2007» впервые в мире достигли дна Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, 79 лет назад окончилась Берлинская конференция руководителей СССР, США и Великобритании, 91 год назад было завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Елабуге начнется Всероссийская Спасская ярмарка. Она будет длиться до 4 августа.
- Агентство инвестиционного развития Татарстана запустит новый проект «Муниципальный час».
- В «Казанском Кремле» пройдет чествование семей, отмечающих 30-летие совместной жизни. Событие, приуроченное к Году семьи и 30-летнему юбилею музея-заповедника, проведут совместно с управлением ЗАГСа Казани.
- На коллегии в Минюсте Татарстана обсудят итоги работы министерства с органами местного самоуправления по вопросам реализации отдельных переданных государственных полномочий республики.
- Состоится концерт лауреатов и победителей фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».
Кто родился: Сергей Иванов и Ирина Волынец
- 1834 — французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди (скончался 4 октября 1904 года). Автор статуи «Свобода, освещающая мир» в нью-йоркской гавани и «Бельфорского льва».
- 1903 — советский кинорежиссер, создатель киножурнала «Хочу все знать» Борис Долин (скончался 23 ноября 1976 года).
- 1904 — советский кинорежиссер, один из родоначальников советского кино для юношества Василий Журавлев (скончался 16 ноября 1987 года). Наиболее известные его фильмы — «Граница на замке», «Гибель «Орла», «Пятнадцатилетний капитан».
- 1930 — советский офтальмолог, один из основателей отечественной офтальмологии Леонид Линник (скончался 20 апреля 2008 года). Известен как создатель научного направления по диагностике и лечению больных с атрофией зрительного нерва, разработчик нового поколения интраокулярных линз.
- 1934 — советский летчик-космонавт Валерий Быковский (скончался 27 марта 2019 года). Это единственный космонавт, совершивший три экспедиции на кораблях «Восток».
- 1945 — советский и российский композитор-песенник Георгий Мовсесян (скончался 7 ноября 2011 года). Прославился благодаря песням «Береза», «Мне доверена песня», «Легенды расскажут», «Это говорим мы», «Проводы любви», «Мои года — мое богатство», «Родимая земля».
- 1958 — председатель комитета ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению, председатель Татарстанского регионального отделения ВСМС Альберт Хабибуллин.
- 1976 — председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
- 1978 — уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Кто скончался: Александр Белл и Андрей Капица
- 1922 — американский ученый, основоположник телефонии Александр Белл (родился 3 марта 1847 года). В 1876 году он получил патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне. После смерти ученого все телефоны США были отключены на минуту молчания в честь памяти Белла.
- 1923 — 29-й президент США в 1921—1923 годах Уоррен Гардинг (родился 2 ноября 1865 года). Он содействовал улучшению отношений с другими государствами. В августе 1921 года был подписан мирный договор с Германией. Важным событием стала конференция девяти держав в Вашингтоне, призванная помочь в стабилизации положения на Дальнем Востоке и ограничению вооружения на флоте.
- 1956 — норвежский путешественник и исследователь, участник двух экспедиций Амундсена к Южному полюсу и Северо-Западному проходу Хельмер Хансен (родился 24 сентября 1870 года).
- 2011 — советский географ и геоморфолог Андрей Капица (родился 9 июля 1931 года). Он совершил одно из последних географических открытий XX века: выдвинул гипотезу, что под антарктической станцией «Восток» существует огромное подледное озеро. Позже, в 1996 году, предположение подтвердилось.
Праздники: День ВДВ
- День воздушно-десантных войск России. Праздник был установлен в 2006 году. Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932-м. С февраля 1988-го российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом.
События в истории: окончание Берлинской конференции, открытие метро в Хельсинки
- 1930 — в СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант. Идеи о возможности перемещения воинских подразделений по воздуху появились вместе с зарождением боевой авиации. Но изначально речь шла только о «посадочных десантах», о применении парашютов для высадки бойцов тогда никто еще не думал. Все изменилось в 1928 году, когда на совещании руководящего состава ВВС был поставлен вопрос о применении парашютов в военной авиации.
- 1933 — был завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Его официальное открытие состоялось через три дня, 5 августа. Это обеспечило установление непосредственной водной связи между Балтийским морем и советским Севером. Сегодня судоходство по каналу осуществляется не только для перевозки грузов: он также является перспективным маршрутом туристических судов.
- 1939 — нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков подписал письмо на имя президента США Франклина Делано Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия. Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала известная фраза президента: «Это требует действий!». В результате был создан «Урановый комитет» и выделено $6 тысяч на первые эксперименты.
- 1945 — окончилась Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании. Она занимает особое место в мировой истории. На повестке стояли вопросы мирного послевоенного устройства Европы, в частности о порядке подготовки мирных договоров с бывшими вражескими государствами. Для решения этих вопросов Потсдамская конференция с учетом некоторых поправок делегации СССР утвердила проект американской делегации об учреждении Совета министров иностранных дел (СМИД). В состав этого органа вошли главы внешнеполитических ведомств СССР, Великобритании, США, Франции и Китая — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
- 1946 — была основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН). Она необходима для координации и содействия деятельности национальных ассоциаций и других организаций, выступающих в поддержку ООН, укрепления международного сотрудничества.
- 1982 — после 27 лет проектирования, официально открылся самый северный в мире Хельсинкский метрополитен. Сейчас в него входят 30 станций и одна линия, разделенная на две ветки, общая длина — 43 км. Идея строительства метро возникла в сентябре 1955 года. Первый проект включал в себя систему длиной 86,5 км и 108 станций, а строительство началось 7 мая 1969-го.
- 1990 — Ирак вторгся в Кувейт. Причиной обострения отношений между государствами стали споры вокруг цены на нефть.
- 1996 — была осуществлена последняя смертная казнь в России (по другим данным, это произошло 2 сентября). В Бутырской тюрьме был расстрелян убийца Сергей Головкин. Преступник получил прозвище «Фишер».
- 2007 — на глубоководных аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. Участники экспедиции «Арктика-2007» установили там флаг России.
- 2018 — Министерство обороны России рассекретило документы о создании и становлении ВДВ. Среди них содержатся проект Положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной армии, приказ министра обороны СССР введении берета голубого в качестве отличительного элемента военной формы воинов-десантников, журнал боевых действий воздушно-десантных войск Красной Армии за 1941—1944 годы и т. д.
- 2019 — был расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.
- 2020 — в Набережных Челнах в честь 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск состоялось торжественное открытие памятника генералу, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Филипповичу Маргелову. Его также называют «отцом ВДВ». Бюст установили на Первой автодороге, рядом с мемориалом Воинам Отечества.
- 2022 — Верховный суд России признал батальон «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Слушания по делу откладывали несколько раз. Они проходили в закрытом режиме.
- 2022 — казанскую улицу Баумана предложили переименовать в честь первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Идею озвучил председатель совета старейшин татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин.
- 2023 — подполковнику Иреку Магасумову из Татарстана президент России Владимир Путин вручил в Кремле звезду Героя России. Также уроженец Мамадыша удостоен ордена Мужества. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил его с присвоением звания Героя России.
- 2023 — в честь Дня ВДВ в Казани в мемориальном комплексе «Курган» открыли памятную плиту участнику Великой Отечественной войны, известному парашютисту Павлу Клетневу. Он, будучи старейшим десантником Татарстана и России, умер в прошлом году в возрасте 97 лет.
*признан Верховным судом РФ террористической организацией, запрещен в России
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