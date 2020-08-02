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В Набережных Челнах установили памятник основателю ВДВ генералу Василию Маргелову

16:40, 02.08.2020
В Набережных Челнах установили памятник основателю ВДВ генералу Василию Маргелову
Фото: nabchelny.ru

Сегодня в Набережных Челнах в честь 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск состоялось торжественное открытие памятника генералу, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Филипповичу Маргелову.

Бюст установили на Первой автодороге рядом с мемориалом Воинам Отечества. Сбор денег и транспортировка памятника была организована силам десантников города.

Возле бюста также установили парашютный купол и восстановленную противотанковую установку АСУ-57.

Кроме того, в ходе мероприятия руководитель Исполнительного комитета Фарид Салахов наградил ветеранов боевых действий воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба исполкома города.

Общество Татарстан
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