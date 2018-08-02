Минобороны рассекретило документы о создании и становлении ВДВ

Министерство обороны России 2 августа, в День воздушно-десантных войск (ВДВ), опубликовало секретные документы о создании и становлении этих войск.



«Представляем вашему вниманию исторический проект, рассказывающий об участии некоторых частей крылатой пехоты в боях с немецко-фашистскими полчищами на начальном этапе Великой Отечественной войны. Документы предоставлены Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.



Среди документов содержатся проект Положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной армии, приказ министра обороны СССР введении берета голубого в качестве отличительного элемента военной формы воинов-десантников, журнал боевых действий воздушно-десантных войск Красной Армии за 1941—1944 год и т. д.