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Минобороны рассекретило документы о создании и становлении ВДВ

08:40, 02.08.2018
Минобороны рассекретило документы о создании и становлении ВДВ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство обороны России 2 августа, в День воздушно-десантных войск (ВДВ), опубликовало секретные документы о создании и становлении этих войск.

«Представляем вашему вниманию исторический проект, рассказывающий об участии некоторых частей крылатой пехоты в боях с немецко-фашистскими полчищами на начальном этапе Великой Отечественной войны. Документы предоставлены Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Среди документов содержатся проект Положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной армии, приказ министра обороны СССР введении берета голубого в качестве отличительного элемента военной формы воинов-десантников, журнал боевых действий воздушно-десантных войск Красной Армии за 1941—1944 год и т. д.

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