День в истории 1 августа: открыли ВДНХ, Россия вступила в Первую мировую, химики получили кислород
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 августа 2024 года
Сегодня в Казани откроют сквер имени Айрата Хайруллина. 1 августа отмечаются День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, и День тыла Вооруженных Сил России. 85 лет назад в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ, 110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну, 250 лет назад английский химик Джозеф Пристли открыл кислород. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие сквера имени депутата Госдумы Айрата Хайруллина.
- Заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана.
Кто родился: Роберт Миннуллин и Альберт Суяргулов
- 1905 — советская киноактриса Ада Войцик (скончалась 2 сентября 1982 года). Среди ее заметных работ — роли в картинах: «Жила-была девочка», «Иван Грозный», «Девять дней одного года», «Вызываем огонь на себя», «Вся королевская рать».
- 1923 — советская телеведущая Валентина Леонтьева (скончалась 20 мая 2007 года). Была «тетей Валей» и была ведущей детских передач «Будильник», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!». Главной передачей ее жизни стала программа «От всей души». Руки и сердца Леонтьевой просил Булат Окуджава, но женой поэта она не стала.
- 1936 — французский модельер Ив Сен-Лоран (скончался 1 июня 2008 года). На заре своей карьеры работал ассистентом Кристиана Диора. Сен-Лорану был всего 21 год, когда после неожиданной смерти босса он стал художественным директором фирмы «Диор». В 1961 году Лоран вместе с Берже открыл свой собственный дом моды.
- 1948 — советский и российский татарский поэт Роберт Миннуллин (скончался 27 марта 2020 года). За ним закрепилась слава одного из самых известных детских татарских поэтов. Миннуллин написал 34 книги для детей и взрослых. Он работал не только на литературной ниве, но и был общественным деятелем и заметным политиком.
- 1948 — второй председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. В 1972 году после окончания вуза он стал работать инженером в КХТИ, затем в его послужном списке была работа в отделе пропаганды Татарского обкома ВЛКСМ, позже он возглавлял Казанский филиал Центрального музея В.И. Ленина, НКЦ «Казань», был замначальника Управления культуры Казани, а в 2002 году его избрали председателем исполкома Всемирного конгресса татар, с 2017 по 2020 годы он являлся его руководителем, а с сентября 2020 года — советником этой общественной организации.
- 1949 — президент Киргизской Республики в 2005–2010 годах Курманбек Бакиев.
- 1961 — экс-ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. С декабря 2021 года находится под стражей. Гафурова обвиняют в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.
- 1975 — генеральный директор АО «СИБУР-РТ», генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин. В 2013–2020 годах он возглавлял завод этилена «Казаньоргсинтеза». В 2020–2022 годах работал гендиректором ПАО «Нижнекамскнефтехим».
- 1975 — российская актриса театра, кино и озвучивания Татьяна Шитова. Известность она приобрела после озвучивания голосового помощника «Алиса».
- 1982 — прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.
Кто скончался: создатель воздушного шара и Святослав Рихтер
- 1799 — французский изобретатель, создатель воздушного шара Жак-Этьенн Монгольфье (родился 6 января 1745 года). Первоначально «пассажирами» летательного аппарата, разработанного им совместно со старшим братом, стали баран, петух и утка. Они благополучно приземлились, продержавшись в воздухе восемь минут.
- 1812 — русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Яков Кульнев (родился 5 августа 1763 года). В сражениях с французами он постоянно находился в передовых войсках, проведя ряд блестящих разведывательных операций. Кульнев погиб в бою, когда командовал артиллеристами, прикрывающими отход русских войск.
- 1943 — советский летчик-истребитель, герой Советского Союза Лидия Литвяк (родилась 18 августа 1921 года). Она была одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. В 21 год погибла при выполнении боевого задания.
- 1957 — русский художник Павел Челищев (родился 3 октября 1898 года). Был открывателем новых путей в живописи в первой половине XX века. В Европе и Америке его называли «русским Дали».
- 1997 — советский и российский пианист Святослав Рихтер (родился 20 марта 1915 года). Он получил звание народного артиста СССР, первым среди советских музыкантов был удостоен премии «Грэмми». Музыкант демонстрировал потрясающую работоспособность, давая в год больше семидесяти концертов.
Праздники: День тыла ВС России и День инкассатора
- Всемирный день борьбы с раком легкого. Это заболевание — наиболее распространенная причина смерти от онкологической патологии. Ежегодно рак легкого уносит больше жизней, чем рак молочной железы, рак толстой кишки и рак предстательной железы вместе взятые.
- Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В 1988 году появилось Российское объединение инкассации, которое позже вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране перевозчиков денежной наличности и других ценностей.
- День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Он был установлен в 2012 году. Поминовение павших солдат началось еще в годы самой войны одновременно с появлением первых воинских захоронений, но в годы советской власти Первую мировую рассматривали лишь как столкновение империалистических держав.
- День тыла Вооруженных Сил России. За точку отсчета истории Тыла принят 1700 год: тогда Петр I подписал указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган — Провиантский приказ.
- День образования службы специальной связи России. Днем ее создания является 1 августа 1939 года. Именно в этот день начала свою работу Служба специальной связи Наркомата связи. На нее были возложены задачи по доставке секретной корреспонденции и драгоценных металлов для всех ведомств «от центра страны до районов и обратно».
События в истории: первый эфир «Маяка», окончание испытаний «Спутника V»
- 1514 — русские войска вступили в Смоленск. Это событие имело историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.
- 1774 — английский химик Джозеф Пристли открыл кислород. Этот важный химический элемент он получил путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Для этого ученый с помощью мощной линзы направил на соединение лучи солнца. Однако Пристли сначала не понял, что открыл новое простое вещество — он считал, что получил одну из составных частей воздуха, назвав этот газ «дефлогистированным воздухом». Об этом он сообщил своему коллеге французскому химику Антуану Лавуазье. Спустя год, в 1775 году, Лавуазье установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах.
- 1903 — преподобный Серафим Саровский причислен к лику святых. При жизни его чтили как великого подвижника и чудотворца.
- 1914 — Россия вступила в Первую мировую войну. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации славянского государства. 31 июля началась мобилизация, на что Германия ответила ультиматумом: в случае продолжения призыва она объявит России войну.
- 1927 — постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР была образована Ленинградская область. Она была распределена на девять округов. Площадь области при этом составила 360,4 тысячи квадратных километров. С 1929 по 1944 год шла передача районов субъекта к иным вновь образуемым областям.
- 1936 — открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине. Состязания впервые транслировались по телевидению. Игры 1936 года стали рекордными и по числу участников: на них прибыло 4066 спортсменов (среди них 331 женщина) из 49 стран. Настоящей сенсацией стал знаменитый чернокожий атлет Джесси Оуэнс. Игры 1936 года порой так и называют — «Олимпиада Джесси Оуэнса».
- 1939 — в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. Выставка представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки.
- 1939 — указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Золотая звезда» героя Советского Союза. К июню 1941 года медали было удостоено 626 человек. За годы Великой Отечественной войны медалью наградили 11 444 человека.
- 1964 — впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк». Новая информационно-музыкальная радиостанция быстро завоевала огромную популярность среди радиослушателей. На основании указа президента России от 4 августа 1997 года «Маяку» придан статус общероссийской радиокомпании.
- 1994 — был сформирован отряд спецназначения МВД «Русь». Он участвовал в освобождении заложников в Буденновске, Кизляре и селе Первомайском, освобождении заложников в школе Беслана и других операциях. В 2008 году отряд «Русь» расформировали, и на его базе создано новое подразделение — 604 Краснознаменный центр специального назначения внутренних войск МВД России.
- 2019 — на территории ВДНХ открылся музей истории выставочного комплекса. Экспозиция включает в себя подлинные экспонаты и документы из собраний ВДНХ, архитектурные артефакты, репродукции материалов, архивную кинохронику, фотоматериалы.
- 2020 — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. 11 августа препарат «Спутник V» стал первой официально зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19.
- 2023 — ректором Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) утвержден Юрий Казаков. С 2020 года он занимал должность врио ректора.
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