СМИ: Уиткофф хочет посетить Москву после встречи с делегациями Киева и ЕС

По данным СМИ, в переговорах Уиткоффа примут участие представители ЕС, НАТО, стран Е4 и премьер Норвегии Йонас Гар Стере

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует представить российскому лидеру Владимиру Путину предложения, подготовленные после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет журналист портала Axios Барак Равид.

— После Осло Уиткофф планирует поехать в Россию, где он надеется встретиться с президентом Путиным и представить идеи, разработанные в тесной консультации с Украиной и европейскими партнерами, — написал он в соцсети Х, ссылаясь на источник.

По его информации, Уиткофф во вторник поговорит в Осло с Зеленским. В переговорах также примут участие представители ЕС, НАТО, стран Е4 и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры от лица Киева должен вести не Зеленский, а другой представитель Украины, передает РБК. «Зеленский — это человек, который должен был урегулировать эту войну еще давным-давно. Если бы он прислушался ко мне, то мог бы заключить гораздо более выгодную сделку еще очень давно», — сказал американский лидер.

Галия Гарифуллина