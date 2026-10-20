В России сокращается востребованность региональных продуктовых франшиз

С начала этого года количество магазинов упало на 2,3%, до 11,9 тысячи

Фото: Сергей Козлов

В России сокращается востребованность региональных продуктовых франшиз. С начала этого года количество магазинов, работающих в рамках региональных продуктовых франшиз, упало на 2,3%, до 11,9 тысячи. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на данные Infoline.

К примеру, за полгода число магазинов «Домашкино» уменьшилось на 10%, до 1,5 тыс., «Фасоли» (развивает сеть гипермаркетов Metro) — на 8,2%, до 1,1 тыс., а «Авокадо» (развивает ГК «Сладкая жизнь») — на 1,1%, до 5,8 тыс. магазинов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Падение популярности наблюдается на фоне общего роста рынка. В конце августа 2026 года франчайзинговых магазинов продуктовых сетей насчитывалось 20,4 тысячи — это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольший рост показывает сеть «Около» (входит в Х5). По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, общий рост в основном обусловлен ребрендингом действующих несетевых объектов, а не открытием новых.

Напомним, в сентября стало известно, что экс-франчайзи Rostic's ООО «Фаст фуд маркет» намерен подать заявление о банкротстве. Среди кредиторов — Сбербанк, ФНС и структуры ФПК «Гарант-инвест».

Галия Гарифуллина