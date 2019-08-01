80 лет ВДНХ: ракета вместо памятника Сталину, «нахимичившая» «Литва» и неизменные «Рабочий и колхозница»

Сегодня Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) отмечает 80-летний юбилей. Выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы входит в число 50 крупнейших выставочных центров мира. Общая площадь территории ВДНХ составляет более 520 га, площадь павильонов — 134 тыс. кв. метров.
Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками, появлявшимися на протяжении нескольких десятилетий. К числу наиболее ярких относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, «Космос».
«Реальное время» предлагает посмотреть, как менялась знаменитая ВДНХ на протяжении 80 лет.
Фото vdnh.ru и vk.com/vdnh
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