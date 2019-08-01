80 лет ВДНХ: ракета вместо памятника Сталину, «нахимичившая» «Литва» и неизменные «Рабочий и колхозница»

07:00, 01.08.2019 50
1939-1940 гг.Центральный вход в 1939 г.Гидрометеостанция. 1939 г.Павильон «Казахстан». 1939 г.Павильон «Механизация». 1939 г.Павильон «Кролиководство». 1939 г.Павильон «Узбекистан». 1939 г.Памятник «Тракторист и колхозница». 1939 г.Павильон «Украина». 1939 г.Памятник Сталину. 1939 г. Теперь здесь установлена ракетаРесторан и фонтан «Золотой колос». 1939 г.Площадь механизации. 1939 г.Памятник «Рабочий и колхозница». 1939 г.Послевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годыПослевоенные годы«Рабочий и колхозница» после реставрации. 2009 г.1982 г.2019 г.2019 г.Павильон «Беларусь». 2019 г.Павильон «Биология» (бывш. «Эстония»).Павильон «Вычислительная техника и информатика» (бывш. Азербайджан»). 2019 г.Павильон «Газовая промышленность». 2019 г.Павильон «Главтабак». 2019 г.Фонтан «Дружба народов». 2019 г.Павильон «Космос» (бывш. «Механизация». 2019 г.Павильон «Мясная промышленность». 2019 г.Памятник покорителям космоса. 2019 г.«Тракторист и колхозница» на арке главного входа. 2019 г.Павильон №57. 2019 г.Павильон «Химия» (бывш. «Литва»). 2019 г.Павильон «Металлургия» (бывш.«Казахстан»). 2019 г.Павильон «Юные натуралисты». 2019 г.Павильон «Овцеводство». 2019 г.2019 г.
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  • 1939-1940 гг.
  • Центральный вход в 1939 г.
  • Гидрометеостанция. 1939 г.
  • Павильон «Казахстан». 1939 г.
  • Павильон «Механизация». 1939 г.
  • Павильон «Кролиководство». 1939 г.
  • Павильон «Узбекистан». 1939 г.
  • Памятник «Тракторист и колхозница». 1939 г.
  • Павильон «Украина». 1939 г.
  • Памятник Сталину. 1939 г. Теперь здесь установлена ракета
  • Ресторан и фонтан «Золотой колос». 1939 г.
  • Площадь механизации. 1939 г.
  • Памятник «Рабочий и колхозница». 1939 г.
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • Послевоенные годы
  • «Рабочий и колхозница» после реставрации. 2009 г.
  • 1982 г.
  • 2019 г.
  • 2019 г.
  • Павильон «Беларусь». 2019 г.
  • Павильон «Биология» (бывш. «Эстония»).
  • Павильон «Вычислительная техника и информатика» (бывш. Азербайджан»). 2019 г.
  • Павильон «Газовая промышленность». 2019 г.
  • Павильон «Главтабак». 2019 г.
  • Фонтан «Дружба народов». 2019 г.
  • Павильон «Космос» (бывш. «Механизация». 2019 г.
  • Павильон «Мясная промышленность». 2019 г.
  • Памятник покорителям космоса. 2019 г.
  • «Тракторист и колхозница» на арке главного входа. 2019 г.
  • Павильон №57. 2019 г.
  • Павильон «Химия» (бывш. «Литва»). 2019 г.
  • Павильон «Металлургия» (бывш.«Казахстан»). 2019 г.
  • Павильон «Юные натуралисты». 2019 г.
  • Павильон «Овцеводство». 2019 г.
  • 2019 г.

Сегодня Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) отмечает 80-летний юбилей. Выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы входит в число 50 крупнейших выставочных центров мира. Общая площадь территории ВДНХ составляет более 520 га, площадь павильонов — 134 тыс. кв. метров.

Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками, появлявшимися на протяжении нескольких десятилетий. К числу наиболее ярких относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, «Космос».

«Реальное время» предлагает посмотреть, как менялась знаменитая ВДНХ на протяжении 80 лет.

Фото vdnh.ru и vk.com/vdnh

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