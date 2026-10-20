Ретейлеры предложили разработать для торговли аварийный режим работы во время сбоев

Предложение подготовили после серии массовых атак БПЛА на ЦОДы и дата-центры «Яндекса» и «Сбера»

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой о создании спецрежима, который позволит бизнесу продажи и отгрузки товаров при массовых сбоях. Обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Ъ».

Предложение подготовили после серии массовых атак БПЛА на ЦОДы и дата-центры «Яндекса» и «Сбера». В связи с происшествиями возникали точечные сбои, что говорит об уязвимости инфраструктуры, заявили в ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания). По данным АКИТ, серьезных сбоев в торговле не было, но важно создать спецрежим на случай форс-мажора.

АКИТ предлагает механизм, который позволит организациям сохранять данные, когда нет возможности передать их оперативно, и отправлять их после того, как работа инфраструктуры будет восстановлена. Для расчетов предусмотрена отдельная система отложенной фискализации. При взаимодействии с такими реестрами, как ЕГАИС и ФГИС «ВетИС», планируется использовать альтернативные варианты передачи сведений с учетом действующих ограничений на оборот некоторых товаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На время действия спецрежима предлагается отказаться от санкций за несоблюдение сроков. Также АКИТ выступает за то, чтобы в этот период автоматически продлевались истекающие лицензии, разрешения, аккредитации и сроки сдачи отчётности.

Аварийный режим сможет вводить уполномоченный орган при подтверждённом инциденте, повлёкшем повреждение инфраструктуры. Отменить его можно будет на основании отдельного решения. В АКИТ подчеркивают, что такая мера важна не только для торговли, но и для всех организаций, которые работают с государственными информационными системами.

Напомним, недавно были атакованы ЦОД компании «Яндекс», после чего несколько дней возникали сложности в работе некоторых российских сервисов. 14 октября «Яндекс» сообщил о возобновлении работы большинства AI-сервисов после сбоя.



Галия Гарифуллина