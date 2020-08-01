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Завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, массовая вакцинация начнется в октябре

10:32, 01.08.2020
Завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, массовая вакцинация начнется в октябре
Фото: pexels.com

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре, пишет ТАСС. В первую очередь вакцину получат медики и учителя.

Ранее сообщалось, что в августе планируется государственная регистрация вакцины от НИЦ им. Гамалеи на «условиях». Это значит, что после регистрации будут проводиться исследования с участием 1600 человек. В сентябре 2020 года предполагается промышленное производство этой вакцины.

Напомним, вакцину от коронавируса передали на экспертизу, ожидается, что 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот, сообщили СМИ.

ОбществоМедицина
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