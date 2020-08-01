Завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, массовая вакцинация начнется в октябре

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре, пишет ТАСС. В первую очередь вакцину получат медики и учителя.



Ранее сообщалось, что в августе планируется государственная регистрация вакцины от НИЦ им. Гамалеи на «условиях». Это значит, что после регистрации будут проводиться исследования с участием 1600 человек. В сентябре 2020 года предполагается промышленное производство этой вакцины.

Напомним, вакцину от коронавируса передали на экспертизу, ожидается, что 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот, сообщили СМИ.