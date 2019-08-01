Открылся музей истории ВДНХ
Сегодня на территории ВДНХ открылся музей истории выставочного комплекса, который в этом году отмечает свое 80-летие.
В новом музее представлены подлинные экспонаты и документы из собраний ВДНХ, архитектурные артефакты, репродукции материалов, архивная кинохроника, фотоматериалы и многое другое, сообщает «Интерфакс».
На церемонии открытия музея мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество выставочных площадей увеличится в разы и это будет один из крупнейших центров страны.
Ранее «Реальное время» публиковало фоторепортаж, как менялась знаменитая ВДНХ на протяжении 80 лет.Общество
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