Бизнес попросил ФАС проверить новые правила акций на Ozon
По словам представителей малого и среднего бизнеса, с 15 октября в ряде акций стало невозможно устанавливать лимит количества товара, продаваемого со скидкой
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и департамент развития внутренней торговли Минпромторга попросили проверить изменение условий участия продавцов в маркетинговых акциях Ozon. Соответствующее письмо главам ведомств направил Союз электронной торговли, сообщает РБК.
По словам представителей малого и среднего бизнеса, с 15 октября в ряде акций стало невозможно устанавливать лимит количества товара, продаваемого со скидкой. Кроме того, сложности возникли с исключением товаров из распродаж. Селлерам, использующим модель FBO (Fulfillment by Operator, когда товар хранится и доставляется силами маркетплейса), это грозит продажей всего остатка по акционным ценам, говорится в письме.
При этом в сообщении Ozon от 8 октября указан способ выхода из отдельных акций через изменение предельной цены.
— Его фактическая доступность и сроки применения требуют проверки, — заявили авторы письмо.
ФАС попросили проверить, могут ли продавцы фактически управлять участием товаров в акциях, и оценить действия Ozon на соответствие законам «О платформенной экономике» и «О защите конкуренции».
Напомним, Ozon с 1 декабря начнет взимать плату с владельцев пунктов выдачи заказов за услуги агента. Сбор не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, работающих меньше года, плата составит 1 рубль.
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