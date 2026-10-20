Бизнес попросил ФАС проверить новые правила акций на Ozon

По словам представителей малого и среднего бизнеса, с 15 октября в ряде акций стало невозможно устанавливать лимит количества товара, продаваемого со скидкой

Фото: Динар Фатыхов

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и департамент развития внутренней торговли Минпромторга попросили проверить изменение условий участия продавцов в маркетинговых акциях Ozon. Соответствующее письмо главам ведомств направил Союз электронной торговли, сообщает РБК.

По словам представителей малого и среднего бизнеса, с 15 октября в ряде акций стало невозможно устанавливать лимит количества товара, продаваемого со скидкой. Кроме того, сложности возникли с исключением товаров из распродаж. Селлерам, использующим модель FBO (Fulfillment by Operator, когда товар хранится и доставляется силами маркетплейса), это грозит продажей всего остатка по акционным ценам, говорится в письме.

При этом в сообщении Ozon от 8 октября указан способ выхода из отдельных акций через изменение предельной цены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Его фактическая доступность и сроки применения требуют проверки, — заявили авторы письмо.

ФАС попросили проверить, могут ли продавцы фактически управлять участием товаров в акциях, и оценить действия Ozon на соответствие законам «О платформенной экономике» и «О защите конкуренции».

Напомним, Ozon с 1 декабря начнет взимать плату с владельцев пунктов выдачи заказов за услуги агента. Сбор не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, работающих меньше года, плата составит 1 рубль.

Галия Гарифуллина