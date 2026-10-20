Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

По словам Трампа, на встрече говорили бы в первую очередь о ядерном оружии и денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить встречу с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

— Я бы это сделал. И не из-за Украины в основном, — сказал он (цитата по Forbes).

По словам Трампа, на встрече говорили бы в первую очередь о ядерном оружии и денуклеаризации. Беседа могла бы пройти в Китае, предположил он.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует представить российскому лидеру Владимиру Путину предложения, подготовленные после встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет журналист портала Axios Барак Равид.

По его информации, Уиткофф во вторник поговорит в Осло с Зеленским. В переговорах также примут участие представители ЕС, НАТО, стран Е4 и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.





Галия Гарифуллина