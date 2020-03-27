Лирик, талант и патриот: ушел Роберт Миннуллин

Начало пути: «Бәхетле булыгыз»

Роберт Миннуллин родился в 1948 году в Илишевском районе Башкирской АССР. Его литературный талант проявился очень рано: уже с 18 лет он работал литературным сотрудником в районной газете — здесь юный Роберт публиковал свои первые стихи.

В 1968-м талантливый юноша поступил в Казанский государственный университет на отделение татарского языка и литературы. В Казани расцвел и был признан его литературный дар: поэт публиковался в знаменитом литературном альманахе «Идель», его стихи вышли в сборнике стихов «Беренче карлыгачлар». Критика была к нему благосклонна, его заметили.

После окончания университета Миннуллин продолжал писать. Его первый персональный сборник вышел в 1976 году и назывался «Бәхетле булыгыз» («Будьте счастливы»). В 1979 году он стал членом правления Союза писателей ТАССР. Параллельно с творческой деятельностью поэт долгие годы работал в журналистике: редактором отдела, ответственным секретарем журнала «Казан утлары», главным редактором Татарского телевидения, корреспондентом, главным редактором газеты «Яшь ленинчы».

Предисловие Михалкова и диплом премии имени Андерсена

За Робертом Миннуллиным закрепилась слава одного из самых известных детских татарских поэтов. Каждый татароязычный ребенок знал его стихи — легкие, яркие и выразительные.

Ох уж эти взрослые!

Кто их разберет?

Почему у взрослых

все наоборот?

Если я играю,

скажут: «Помогай!»

Помощь предлагаю:

«Ну-ка, не мешай!»

Если я гуляю:

«Сел бы почитать!»

А когда читаю:

«Шел бы погулять!»

Если плащ надел я:

«Надевай пальто!»

Что бы я ни делал,

Все для них не то.

За сборники детских стихов «Акбай цирк карый» («Акбай смотрит цирк», 1978), «Җиде абый тай җигә» («Семь братьев запрягают жеребенка», 1980), «Айга очтык» («Полетели на Луну», 1982) Роберт Миннуллин получил премию комсомола Татарии имени Мусы Джалиля. Первые книги Роберта Миннуллина на русском языке были адресованы тоже детям, причем издавались они очень солидными тиражами: тираж сборника «Сладкая крапива» (Казань, 1984) был целых 150 тысяч экземпляров. А в 1986 году в московском издательстве «Детская литература» вышел 100-тысячный тираж сборника «Глядит в окошко человек», предисловие к которому написал сам Сергей Михалков.

Было и международное признание: в 1994 книга Роберта Миннуллина «Самое большое яблоко» получила Почетный диплом премии имени Ганса Христиана Андерсена. Имя татарского поэта есть в почетном списке международной премии за детскую литературу, учрежденной ЮНЕСКО.

Премия Союза писателей Татарстана имени Абдуллы Алиша в 1997 году за детские книги стала лишь констатацией того факта, что Роберт Миннуллин был одной из самых ярких звезд на небосклоне татарской детской литературы.

Не только детские стихи

Но несправедливо было бы называть Роберта Миннуллина исключительно детским поэтом. Его стихи для взрослых характеризуют глубокая лиричность и яркие метафоры. В них — живость народного языка и нежная любовь к родному краю, глубокая философичность и большой талант.

Критики писали: «Тональность поэзии Миннуллина схожа с творчеством Овидия — поэт любви, поэт печали. Он говорит о вечных темах бытия, но при этом остается глубоко национальным поэтом и опирается прежде всего на традиции многовековой татарской литературы и устного творчества своего народа. В его стихах есть и лирические раздумья, и мудрая философичность, и грусть, перерастающая порой в драматизм».





Я — костёр!

Живу под небом я,

Пламя, не упрятанное в печь.

На земле прекрасна роль моя:

Согревать, а если надо — сжечь!..

Дуйте, если хочется раздуть,

Мне, поверьте, это не во вред,

Искры я в ответ могу взметнуть,

Пусть красивым будет мой ответ.

Народный поэт

Роберт Миннуллин никогда не был оторванным от жизни кабинетным литератором. Он был в гуще событий: работа в журналистике это предполагала. Но природная харизма и активность Роберта Мугаллимовича вели его еще дальше: он сам называл себя народным поэтом, народным поэтом он и был. Стремясь донести до сердца каждого свою искреннюю страсть к лирике, он много лет вел на татарском телевидении передачу «Гроздья поэзии». Миннуллин популяризировал литературу, и делал это интересно, ярко и совсем не занудно, посрамив скептиков.

В последние годы он активно вел «Инстаграм», в котором публиковал свои стихи. В его аккаунте под каждым постом сотни комментариев: будь это похвала опубликованным стихам или просто рассуждения о жизни. Роберта Мугаллимовича уважали и любили и в Татарстане, и в родном ему Башкортостане. Знаменитый поэт был живым символом объединения двух братских культур, двух родственных народов.

Он много писал до последних дней. Всего неделю назад Роберт Мугаллимович опубликовал в своем аккаунте стихотворение о родном башкирском крае на татарском языке. Вот как оно заканчивается (подстрочный перевод автора, — прим. ред.):

Даже если манят душу

Прекрасные горы чужой страны,

Самая великая гора для меня —

Та, с которой сбегает моя родная речка Сюнь.

Пора прощаться

Роберт Мугаллимович написал 34 книги для детей и взрослых. Он работал не только на литературной ниве, но и был общественным деятелем и заметным политиком. С 1990 года он был народным депутатом Республики Татарстан. В 1995—2000 годах возглавлял постоянную Комиссию Госсовета РТ по культуре и национальным вопросам. В 2000—2004 годах занимал пост заместителя председателя Госсовета РТ. С марта 2004 руководил Комиссией Госсовета РТ по установлению идентичности текстов законов Республики Татарстан на татарском и русском языках. Был избран для работы в Госсовете на профессиональной постоянной основе. С 2009 по 2014 годы Миннуллин был депутатом Государственного совета РТ четвертого созыва.

В последние годы Роберт Мугаллимович тяжело болел. Болезнь унесла его рано — народному поэту Татарстана был всего 71 год. Но его наследие останется в золотом фонде татарской литературы.