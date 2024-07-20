Шеннен Доэрти, покушение на Трампа, Кубок Америки и Евро-2024: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев на прошлой неделе стали смерть актрисы Шеннен Доэрти, неудачное покушение на Дональда Трампа и финалы двух крупных чемпионатов по футболу — Кубка Америки и Евро-2024. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Смерть Шеннен Доэрти и покушение на Трампа

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Шеннен Доэрти 3 100 Покушение на Трампа 1 500 Аргентина Колумбия 1 450 Трамп 1 000 Испания — Англия 900 Англия Испания 800 Финал Евро 2024 100 Гадкий Я 4 50

Впервые с начала ведения рубрики «Что гуглили татарстанцы за последние 7 дней» аналитика Google предложила только восемь поисковых запросов. Обычно их количество измеряется десятками, но по приросту популярности в 50% запроса «Гадкий Я 4» можно предположить, что на минувшей неделе не было достаточного количества информационных поводов, заинтересовавших большое число людей в Татарстане.

На удивление, самым популярным запросом в республике стала смерть актрисы Шеннен Доэрти, известной по сериалам «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210». Скончалась она еще в минувшую субботу, 13 июля, в возрасте 53 лет. Известно, что с 2015 года актриса лечилась от онкологического заболевания. Помимо упомянутых выше фильмов, Доэрти появлялась в сериале «Частный детектив Магнум», в шоу «Воздушный волк». За участие в последнем она номинировалась «За лучшее исполнение гостевой женской роли» на VI Фестивале молодых актеров, который проходил в 1984 году.

И только на втором месте — с отставанием почти в два раза — идет покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Произошло оно вечером 13 июля во время встречи политика с избирателями в «колеблющемся» штате Пенсильвания. Трамп получил лишь легкое ранение в ухо, однако один из его сторонников погиб, еще двое — получили тяжелые ранения. Стрелка ликвидировала Секретная служба США в результате ответного огня. Преступником оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Подробности покушения можно узнать на канале «Реальное время» на RUTUBE.

45-й трофей Месси и отставка Саутгейта

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



ЗАПРОС КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК Шеннен Доэрти 100 — 85 — Покушение на Трампа 98 97 100 92 Аргентина Колумбия* — — — — Трамп — — — 55 Испания — Англия* — — — — Англия Испания* — — — — Финал Евро 2024* — — — — Гадкий Я 4 34 29 — 23

На третьем месте в топе популярных запросов идет футбольный матч между сборными Аргентины и Колумбии в финале Кубка Америки. Со счетом 1:0 в во встрече победила Аргентина, в составе которой выступал нападающий Лионель Месси. Кубок Америки стал для него 45-м трофеем и сделал футболиста самым титулованным игроком в истории футбола. Второе место по количеству наград занимает бывший одноклубник Месси по «Барселоне» и сосед по месту рождения — бразилец Дани Алвес. В его запасе всего на один трофей меньше — 44.

Далее, исключая похожий запрос про Дональда Трампа, идет другой финальный футбольный матч, уже другого чемпионата — Евро-2024, — между сборными Испании и Англии. В нем со счетом 2:1 в основное время победила команда с Пиренейского полуострова. После поражения англичан главный тренер сборной Гарет Саутгейт покинул свой пост. По итогам турнира игрока сборной Испании Родри признали главным претендентом на «Золотой мяч».

В 2013 году Саутгейт возглавил молодежную сборную Англии, а в 2016-м — основную команду. Под его руководством сборная прошла квалификацию на ЧМ в России и впервые за 28 лет добралась до полуфинала. Скриншот видео Саугейт после выхода в полуфинал ЕВРО-2024 с канала Геген Пресс

Безликий YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Покушение на Дональда 2 450 Испания Англия 1 050 Трамп 650 Ломка 140 Stray KIds 100 Stray Kids 100 Литвин 80 МФЛ 70 13 карт 70 Скулбой 70

В отличие от поисковых запросов, статистика по YouTube показывает большее разнообразие тем. Но в целом, как и на предыдущей неделе, особенно популярных запросов оказалось мало, а три последних по приросту популярности отстают на 10 п.п. от аутсайдеров предыдущего топа. Лидируют на YouTube покушение на Дональда Трампа, а также финальный матч Евро-2024, речь о которых шла выше. Также в лидерах по запросам на видеохостинге оказался бойз-бэнд из Южной Кореи Stray Kids.

Артем Гафаров