Шеннен Доэрти, покушение на Трампа, Кубок Америки и Евро-2024: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главными темами поисковых запросов татарстанцев на прошлой неделе стали смерть актрисы Шеннен Доэрти, неудачное покушение на Дональда Трампа и финалы двух крупных чемпионатов по футболу — Кубка Америки и Евро-2024. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Смерть Шеннен Доэрти и покушение на Трампа
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Шеннен Доэрти
|3 100
|Покушение на Трампа
|1 500
|Аргентина Колумбия
|1 450
|Трамп
|1 000
|Испания — Англия
|900
|Англия Испания
|800
|Финал Евро 2024
|100
|Гадкий Я 4
|50
Впервые с начала ведения рубрики «Что гуглили татарстанцы за последние 7 дней» аналитика Google предложила только восемь поисковых запросов. Обычно их количество измеряется десятками, но по приросту популярности в 50% запроса «Гадкий Я 4» можно предположить, что на минувшей неделе не было достаточного количества информационных поводов, заинтересовавших большое число людей в Татарстане.
На удивление, самым популярным запросом в республике стала смерть актрисы Шеннен Доэрти, известной по сериалам «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210». Скончалась она еще в минувшую субботу, 13 июля, в возрасте 53 лет. Известно, что с 2015 года актриса лечилась от онкологического заболевания. Помимо упомянутых выше фильмов, Доэрти появлялась в сериале «Частный детектив Магнум», в шоу «Воздушный волк». За участие в последнем она номинировалась «За лучшее исполнение гостевой женской роли» на VI Фестивале молодых актеров, который проходил в 1984 году.
И только на втором месте — с отставанием почти в два раза — идет покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Произошло оно вечером 13 июля во время встречи политика с избирателями в «колеблющемся» штате Пенсильвания. Трамп получил лишь легкое ранение в ухо, однако один из его сторонников погиб, еще двое — получили тяжелые ранения. Стрелка ликвидировала Секретная служба США в результате ответного огня. Преступником оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Подробности покушения можно узнать на канале «Реальное время» на RUTUBE.
45-й трофей Месси и отставка Саутгейта
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|Шеннен Доэрти
|100
|—
|85
|—
|Покушение на Трампа
|98
|97
|100
|92
|Аргентина Колумбия*
|—
|—
|—
|—
|Трамп
|—
|—
|—
|55
|Испания — Англия*
|—
|—
|—
|—
|Англия Испания*
|—
|—
|—
|—
|Финал Евро 2024*
|—
|—
|—
|—
|Гадкий Я 4
|34
|29
|—
|23
На третьем месте в топе популярных запросов идет футбольный матч между сборными Аргентины и Колумбии в финале Кубка Америки. Со счетом 1:0 в во встрече победила Аргентина, в составе которой выступал нападающий Лионель Месси. Кубок Америки стал для него 45-м трофеем и сделал футболиста самым титулованным игроком в истории футбола. Второе место по количеству наград занимает бывший одноклубник Месси по «Барселоне» и сосед по месту рождения — бразилец Дани Алвес. В его запасе всего на один трофей меньше — 44.
Далее, исключая похожий запрос про Дональда Трампа, идет другой финальный футбольный матч, уже другого чемпионата — Евро-2024, — между сборными Испании и Англии. В нем со счетом 2:1 в основное время победила команда с Пиренейского полуострова. После поражения англичан главный тренер сборной Гарет Саутгейт покинул свой пост. По итогам турнира игрока сборной Испании Родри признали главным претендентом на «Золотой мяч».
Безликий YouTube
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Покушение на Дональда
|2 450
|Испания Англия
|1 050
|Трамп
|650
|Ломка
|140
|Stray KIds
|100
|Stray Kids
|100
|Литвин
|80
|МФЛ
|70
|13 карт
|70
|Скулбой
|70
В отличие от поисковых запросов, статистика по YouTube показывает большее разнообразие тем. Но в целом, как и на предыдущей неделе, особенно популярных запросов оказалось мало, а три последних по приросту популярности отстают на 10 п.п. от аутсайдеров предыдущего топа. Лидируют на YouTube покушение на Дональда Трампа, а также финальный матч Евро-2024, речь о которых шла выше. Также в лидерах по запросам на видеохостинге оказался бойз-бэнд из Южной Кореи Stray Kids.
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Справка
* Запрос оказался популярен среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана.