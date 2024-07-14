В США произошло покушение на экс-президента Дональда Трампа

Во время выступления Дональда Трампа в штате Пенсильвания прозвучали выстрелы, пишет ТАСС. Экс-президент упал, и его закрыли представители Секретной службы. По кадрам трансляции выступления видно, что у Трампа течет кровь по правому уху. Стрелок был ликвидирован. По меньшей мере один из сторонников Трампа погиб, еще двое находятся в критическом состоянии.

После покушения Трамп был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Племянник Ронни Джексона — экс-врача Трампа — получил ранение в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Один сторонник Трампа погиб, еще два в критическом состоянии.



Напомним, 15 мая на премьер-министра Словакии совершили покушение на убийство. После операции его ввели в состояние искусственной комы.