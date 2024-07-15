Испанец Родри стал главным претендентом на «Золотой мяч»

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник сборной Испании и английского «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на обновленный список портала Goal, после завершения Кубка Америки и чемпионата Европы.

В пятерку лучших также вошли футболисты мадридского «Реала» Винисиус, Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Килиан Мбаппе, который вместе со сборной Франции выбыл на стадии полуфинала чемпионата Европы, занял 7-е место, лучший молодой футболист Евро-2024 Ламин Ямаль — 12-е, а Лионель Месси расположился на 16-й строчке.

Стоит отметить, что Родри, Карвахаль и Ямаль стали чемпионами Европы в составе сборной Испании. В финале они обыграли англичан со счетом 2:1. Ямаль также стал лучшим ассистентом, отдав четыре голевые передачи.