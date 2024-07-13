Евро-2024, Евгения Абдулова, Ванга: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Предфинальные матчи Евро-2024, День семьи, любви и верности, дочь знаменитого актера и предсказания Ванги оказались в топе самых популярных запросов за минувшую неделю. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Вновь Евро-2024

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Нидерланды Англия Сверхпопулярность С Днем семьи любви и верности 4 050 Нидерланды Турция 1 050 Испания Франция 1 000 Англия Швейцария 850 Испания — Франция 700 Нидерланды — Турция 650 Евгения Абдулова 650 Финал Евро 2024 550 Баба Ванга 500

Несмотря на то, что на минувшей неделе Евро-2024 осталось на большинстве строчек топ-10 популярных запросов, интерес к нему постепенно падает. Это видно по резко убывающим цифрам прироста популярности, которые уже на пятом запросе оказались меньше 1000. На предыдущей неделе таким «непопулярным» популярным запросом стал только Канье Уэст.

Конечно, наибольший интерес вызывают те матчи, после которых недовольство результатом встречи выливается в уличные потасовки. «Придуманный пенальти», «Мордобой в Дортмунде» — с такими заголовками выходили новости, посвященные итогу полуфинальной встречи Англии и Нидерландов.

Примечательно, что финал Евро-2024 интересовал на минувшей неделе не так много людей. Тем временем финал главного европейского состязания по футболу состоится уже завтра, 14 июля. В нем сразятся сборные Англии и Испании. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» («Олимпиаштадион») в Берлине.

На втором месте расположился День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. И, как в прошлом году от Ирины Волынец, в 2024-м также звучало предложение сделать этот праздник выходным днем. Тем более что сейчас в России идет Год семьи.

Евгения Абдулова и Баба Ванга

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС Казань Набережные Челны Альметьевск Нижнекамск Нидерланды Англия* — — — — С Днем семьи любви и верности* — — — — Нидерланды Турция* — — — — Испания Франция* — — — — Англия Швейцария** ? ? ? ? Испания — Франция — 100 — — Нидерланды — Турция 81 100 — — Евгения Абдулова 94 48 100 — Финал Евро 2024 66 49 59 — Баба Ванга 100 57 — —

Как и на предыдущей неделе, большое количество запросов, связанных с Евро-2024, показало интерес жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана. Хотя к последним, конечно, относятся и пригороды Казани в Пестречинском и Высокогорском районах.

Неожиданно в топ запросов попала Евгения Абдулова — дочь актера Александра Абдулова, запомнившегося, например, по роли Лавра в фильмах «Next». Актер скончался еще в 2008-м, а про его дочь было слышно немного, особенно в последние годы. Она родилась в 2007 году от второй жены актера, с которой он сыграл свадьбу в декабре 2006 года.

Тем не менее Евгений уже успела сыграть в двух фильмах. Последним стал «Баба Мороз и тайна Нового года» (12+, 2023) Андрея Богатырева. В нем Евгения исполнила роль Вики. А на минувшей неделе девушка подала документы во ВГИК.

Еще более неожиданно в топ попала предсказательница Ванга. Скорее всего, катализатором этого роста послужила публикация The New York Post, в котором издание напоминает о предсказании «конца Европы» в 2025 году. Это же подхватили российские и многие другие СМИ.

Безликий YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Испания Франция 1 000 Катя Самбука 300 вписка 200 джи айдл 110 папич 100 вопрос ребром 90 бадабум 90 эдисон перец 90 скулбой 80 рындыч 80

С определенным отрывом в поиске на YouTube лидирует встреча Испании и Франции на Евро-2024. Но в целом на минувшей неделе каких-либо трендов или взрывного роста популярности не было. Об этом же и говорят числа в таблице выше.

Артем Гафаров