День в истории 24 июля: 65 лет выставке США в СССР, переименование Twitter
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 июля 2024 года
Сегодня в России отмечают дни флориста и кадастрового инженера. Год назад официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, 65 лет назад в Москве была открыта первая в СССР Американская национальная выставка, 222 года назад родился французский писатель Александр Дюма-старший, 234 года назад впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- VII слет школьных лесничеств Татарстана. Он будет идти до 26 июля.
- Заседание Общественного совета при Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.
- Торжественное открытие итоговой выставки произведений участников ХIХ Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему: «Долгое-долгое детство» в Елабуге.
- Открытие выставки «Вещдок: папка с эскизами» в свияжском Музее истории ГУЛАГа.
Кто родился: Александр Дюма и Николай Чернышевский
- 1802 — французский писатель Александр Дюма-старший (скончался 5 декабря 1870 года). Наиболее известные его произведения — это «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон», «Королева Марго» и «Граф Монте-Кристо».
- 1828 — русский писатель Николай Чернышевский (скончался 29 октября 1889 года). Главная его книга — роман «Что делать?», который был опубликован в 1863 году. Весной 1864 года Чернышевский был осужден на 7 лет каторжных работ и ссылку в Сибирь на вечное поселение. Более 20 лет он провел в тюрьме, нерчинских рудниках, вилюйской ссылке, но продолжал свою литературную деятельность.
- 1897 — американская летчица Амелия Эрхарт (скончалась в 1937 году). Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. В 1937 году она планировала совершить кругосветный полет на двухмоторном самолете Lockheed Model 10 Electra, но пропала без вести в центральной части Тихого океана.
- 1942 — советская и российская актриса Ирина Мирошниченко (скончалась 3 августа 2023 года). Участвовала в съемках фильмов «Их знали только в лицо», «Андрей Рублев», «Кремлевские куранты», «Пришел солдат с фронта», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня» и других.
- 1957 — президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В декабре 2003 года он был назначен премьер-министром страны и еще три раза — в 2005, 2010, 2015 годах — утверждался на этот пост. С 2016 года занимает должность главы Узбекистана.
- 1977 — художественный руководитель ансамбля танца «Казан» Чулпан Закирова. Ее отец — бывший руководитель Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, мать — актриса театра Рузия Мутыгуллина. Танцевала с шести лет, окончила юрфак КГУ и ГИТИС, балетмейстерский факультет. 11 лет проработала в театре Камала, также начала танцевать в ансамбле «Казан», который возглавила в 2003 году, объездив с ним Россию, выступив в Казахстане, Испании, Малайзии, Китае, Тайване, Тунисе, Австралии. Также несколько лет возглавляла кафедру хореографического искусства Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Кто скончался: княгиня Ольга и физик, открывший нейтрон
- 969 — княгиня Ольга (дата рождения неизвестна). Известна в первую очередь жестокой местью, которую учинила над древлянами за погибшего мужа — князя Игоря. Она оставалась фактическим правителем Руси вплоть до своей смерти, так как сын Святослав, ставший великим князем в 964 году, постоянно был занят военными походами. Ольга установила правила относительно взимаемой дани, реорганизовала систему управления подвластными Киеву землями и первой из русских правителей приняла крещение.
- 1862 — 8-й президент США в 1837—1841 годах Мартин Ван Бюрен (родился 5 декабря 1782 года). Став главой государства, он сразу постарался покончить с финансовыми затруднениями в стране. Для этого Ван Бюрен предложил окончательно отделить финансы государства от банков, но проект был отвергнут, и популярность политика снизилась.
- 1910 — русский художник Архип Куинджи (родился 27 января 1841 года). Его называют первым самобытным русским импрессионистом. В числе наиболее важных его работ — картины «Украинская ночь», «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща», «Днепр утром» и другие.
- 1974 — английский физик Джеймс Чедвик (родился 20 октября 1891 года). Он обнаружил доселе неизвестную частицу в ядре атома, которая стала известна как нейтрон. Такое название частица получила из-за отсутствия какого-либо электрического заряда.
- 1994 — российский историк и археолог Альфред Халиков (родился 30 мая 1929 года). Его основные труды посвящены древней и средневековой истории Татарстана, Казани, Волжской Булгарии. Под его началом в 1967 году были начаты масштабные исследования крупнейшего булгарского памятника — Билярского городища. Халиков — руководитель проекта «Археологическая карта ТАССР» в шести томах. Также он возродил Археологический музей Казанского университета и много лет руководил работой студенческого научного кружка.
- 2003 — советская и российская актриса Ия Арепина (родилась 2 июля 1930 года). Она ассоциируется в первую очередь с Машей Мироновой из фильма «Капитанская дочка». Среди других заметных работ актрисы в кино — роли в картинах «Борец и клоун», «Красные листья», «Война и мир», «Калина красная» и другие.
- 2023 — экс-глава Удмуртии Александр Соловьев (родился 18 июня 1950 года). В сентябре 2014-го стал главой региона. На этом посту он проработал чуть меньше трех лет. В 2017 году на Соловьева возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Его приговорили к 10 годам лишения свободы. 18 марта 2021 года был освобожден от отбывания наказания из-за тяжелой болезни.
Праздники: дни флориста и кадастрового инженера
- Международный день заботы о себе. Неофициальный праздник отмечается с 2011 года по инициативе одноименного фонда. В 2019 году ВОЗ объявила период с 24 июня по 26 июля месяцем заботы о себе. Традиционно в этот день проходят мастер-классы по фитнесу, соревнования, медосмотры и лекции врачей.
- День флориста в России. Начало этому было положено в 2009 году, когда были утверждены требования к квалификации представителей этой профессии. Считается, что труд флористов был востребован еще в Древнем Египте, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Древние греки развили тему плетения венков и составления букетов. А традиция дарить букеты появилась в Европе в эпоху христианства.
- День кадастрового инженера в России. Свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые занимаются технической инвентаризацией и подготовкой техплана объекта недвижимости, а также межеванием.
События в истории: первая запись о метеорите, суд над Радищевым, переименование Twitter
- 1790 — во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Он рухнул в Юго-Западной Франции, близ гасконского городка Барботан.
- 1790 — Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева после публикации книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Автор был арестован и объявлен государственным преступником за свои «богомерзкие сочинения». Суд приговорил его к смертной казни, приговор был утвержден Сенатом, но Екатерина II заменила казнь ссылкой «в Сибирь, в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание». На приказе о высылке Радищева императрица написала: «…едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной».
- 1938 — на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе — Nescafe. 24 июля считается его днем рождения. Однако история растворимого кофе началась раньше. Первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году, а производство напитка создал английский химик Вашингтон.
- 1945 — во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил лидеру СССР Иосифу Сталину о создании нового сверхмощного «супер-оружия». Правда, не уточнил, что речь идет об атомной бомбе, впервые испытанной всего неделей раньше. О силе ядерного оружия мировая общественность узнала 6 и 9 августа 1945 года после американских бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, где погибли сотни тысяч мирных жителей.
- 1956 — в России был основан город физиков — Дубна. После Великой Отечественной войны в поселении был создан секретный научно-исследовательский центр для изучения ядерных процессов. В 1947-м по инициативе группы физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым там началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц. А 24 июля 1956 года поселок Дубна получил статус города.
- 1956 — первому наукограду России — Обнинску — присвоен статус города. Он был заложен в 1946 году на месте поселка школы-интерната имени Шацкого «Бодрая жизнь». Здесь был создан Физико-энергетический институт и построена первая в мире атомная электростанция, запущенная в июне 1954 года.
- 1959 — в Москве Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли первую в СССР Американскую национальную выставку. Для нее была отведена территория парка в семь гектаров. На выставке демонстрировались новейшие американские сельскохозяйственные машины, автомобили последних марок «Форд» и «Дженерал Моторс» и другие крупные экспонаты. Здесь же возвели одноэтажный жилой дом с полным набором бытовой техники. За две недели выставку посетило более миллиона человек.
- 2023 — Минспорта России включил гонки беспилотников во Всероссийский реестр видов спорта. В ведомстве также признали видами спорта воздушную гимнастику, брейкинг, лазерный бой и многоборье «Готов к труду и обороне».
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
- 2023 — российский лидер Владимир Путин написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней он размышляет о торгово-экономических отношениях и росте взаимного товарооборота государств.
- 2023 — официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X. Голубую птицу на аватаре заменили на белую букву X на черном фоне.
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