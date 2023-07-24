Во Всероссийский реестр видов спорта включили гонки беспилотников и лазерный бой

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Минспорт России признал и включил гонки беспилотников во Всероссийский реестр видов спорта. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще в ведомстве признали видами спорта воздушную гимнастику, брейкинг, лазерный бой, а также многоборье «Готов к труду и обороне».

Все указанные виды спорта не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне включили: авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал спорт.

Напомним, в 2024 году в Казани пройдут первые «Игры будущего». Участники будут соревноваться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах. Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Айрат Назипов