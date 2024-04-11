В Казани отреставрируют дорогу к новому театру им. Камала за 2,2 млрд рублей

В Вахитовском районе Казани выполнят работы по реконструкции автомобильной дороги, узнало «Реальное время». Ремонт дорожного покрытия пройдет:

на улице Туфана Миннуллина — от перекрестка на ул. Марселя Салимжанова до ул. Нурсултана Назарбаева;

на улице Хади Такташа — от перекрестка на ул. Марселя Салимжанова до ул. Туфана Миннуллина, 79.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». предоставлено ГКУ "Главтатдортранс"

На втором участке дороги будет проложена дорога через жилые дома, расположенные на карте слева. Напротив находятся гаражи и автостоянка. Там же компания «КамаСтройИнвест» планировала возвести многоквартирный жилой комплекс.

Появление очередного дома в центре города увеличит трафик и без того вечно загруженных дорог, поэтому проект планировки территории предусматривает строительство новой автодороги. Она соединит улицы Марселя Салимжанова и Хади Такташа, став продолжением ул. Туфана Миннуллина. Вместе с появлением дороги предполагается возведение озелененного бульвара площадью 9,2 тысячи квадратных метров.

Участок под застройку не первый год огражден забором из профнастила и находится под охраной. На картинке 2022-й, более ранние фотографии с забором датируются 2009-м. Скриншот Яндекс Карт

Ремонт дорог обойдется в 2,2 млрд рублей, общая протяженность обновленного дорожного полотна составит 1,3 км. Работы планируют завершить до 20 ноября 2025 года.



Подготовку к строительству дороги до нового здания театра имени Галиасгара Камала в Казани начали в феврале этого года. Комитет внешнего благоустройства города сообщал, что «ведутся земляные работы, расчистка территории и обследование ливневой канализации. По улицам Хади Такташа и Миннуллина на сетях ливневой канализации неоднократно происходили аварийные ситуации. Рабочим необходимо выявить причину проблем».

Напомним, площадь под застройку будущего театра должна составить более 50 тысяч кв. метров. Сами земельные участки, на которых расположится здание и вся его инфраструктура, будут образовываться в три этапа.



В ходе первого из них будет затронута водная гладь озера, а также административный офис, расположенный на улице Хади Такташа, 78. Итогом работ должны стать два участка — 10,6 тысячи и 21,5 тысячи «квадратов». Второй этап подразумевает перевод в муниципальную собственность двух частных домов по адресу: Хади Такташа, 84, а также территории очистных сооружений. Таким образом будут образованы еще два участка — в 28,2 тысячи и 2 тысячи кв. метров. Завершающим этапом станет участок в 31,5 тысячи кв. м, образованный из автозаправочной станции «Татнефть», автомойки и ремонтного бокса «Мойка 24», а также кафе-бара «Татмак».

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Рената Валеева