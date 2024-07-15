Новые пространства для более 250 тыс. жителей: как реализуется программа «Наш двор» в Казани

Фото: Максим Платонов

Перемены ждут более 34 тысяч жителей

В 2024 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани будет благоустроено 50 дворов, рассказал глава администрации районов Ренат Шамсутдинов. В общей сложности за 3 года действия программы было обновлено 689 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установлено 3 174 светильника, 2 240 опор освещения и 6 461 малых архитектурных форм (МАФов). На сегодняшний день в порядок приведено 167 дворов на общую сумму 2,6 млрд рублей.

В текущем году перемены ждут более 34 тысяч жителей, проживающих в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе. Планируется обновить еще 135 тыс. кв. м асфальтового покрытия и установить детские площадки и спортивные зоны. Сумма вложений составит более одного миллиарда рублей. На данный момент завершены работы уже на 12 дворах, еще 23 находятся в процессе благоустройства.

Один из интересных проектов — двор без машин по улице Мусина. Здесь уложили прорезиненное покрытие для детских площадок.

Во дворах КирМоса применят технологию ESG

Всего за 6 лет в Кировском и Московском районах обновят 499 дворов. Перечень из 66 объектов, которые приведут в порядок в ближайшее время, сформирован на основе голосования за топ-200 дворов, отметил глава администрации районов Владимир Жаворонков.

После благоустройства условия проживания улучшатся для 18,2 тысячи жителей. Во дворах установят 1 106 малых архитектурных форм: 290 единиц детского оборудования, 256 лавочек, 238 урн, 127 антипарковочных ограждений, 93 единицы спортивного оборудования и 40 контейнерных площадок.

На данный момент завершены ремонтные работы на 26 объектах, еще 18 находятся в процессе, а 22 двора начнут благоустраивать в соответствии с графиком.

Особое внимание уделяется двору на улицах Воровского и Мухамедьярова. В основу его концепции легли принципы ESG. Впервые в рамках благоустройства здесь установят паркомат для вторсырья, который будет работать от солнечных панелей на кровле дома. Кроме того, во дворе проведут замену деревьев: вместо тополя и клена высадят деревья и кустарники, способные поглощать углекислый газ.

Вахитовский и Приволжский район объединил проекты «Наш двор» и «Дорога в школу»

За четыре года в Вахитовском и Приволжском районах Казани было благоустроено 282 двора, которые принадлежат 447 домам, поделился и.о. главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Айрат Ахмадуллин. Запланировано, что в 2025—2026 годах в Казани благоустроят еще 111 дворовых территорий.

В текущем году работы по благоустройству продолжаются: обновят еще 77 дворов на площади 430 тыс. кв. метров. Эти изменения коснутся 20 тысяч жителей.



Особое внимание уделяется кварталу, ограниченному улицами Х. Такташа, Н. Назарбаева и М. Салимжанова. Здесь проживает около 7 тыс. человек, четверть из которых — дети. Благоустройство этого двора проводится совместно с программой «Дорога в школу». В рамках проекта будет проложено 5 километров новых пешеходных дорожек, установлено 12 игровых площадок, шесть спортивных комплексов и 226 опор освещения. Также планируется добавить 100 парковочных мест.

Кроме того, Ахмадуллин отметил, что благоустройство дворов продолжается и в поселках и промзонах района по программе «Наш двор». Один из таких проектов реализуется в Салмачах и по улицам Шарифа Камала и Салиха Сайдашева.

Новые дворы Советского района для 100 тысяч жителей

В Советском районе Казани за последние 4 года было благоустроено 226 дворов для более чем 100 тыс. жителей. В настоящее время продолжается ремонт 61 двора, который охватывает 22 тысячи казанцев. Из них в 30 дворах уже завершены дорожные работы.



За счет спонсорских средств в дворах района планируется оборудовать четыре спортивные площадки с резиновым покрытием. Так, во дворе по улице Губкина, 1, 3, 5 и Сибирскому тракту, 4 появится футбольное поле. На улицах Карбышева, 15, 17 и Зорге, 18 устроят футбольное поле и спортплощадку. По улице Парковой, 21 и 27 установят стритбольную площадку.

Глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов отметил, что комплекс дворов по улице Водстрой в жилом массиве «Киндери» стал хорошим примером благоустройства этого года.

— В рамках проводимых работ было демонтировано более 50 незаконных установленных построек. Именно такой комплексный подход позволяет преображать территории, меняя заброшенные незаконные строения или заросли на детские спортплощадки или новые парковочные места, — отметил глава.

Рената Валеева