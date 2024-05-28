Благоустройство улицы Хади Такташа выполнено на 60%, завершить работы планируется к 1 июля 2024 года

Фото: Реальное время

В Казани начались работы по благоустройству самого большого квартала в рамках республиканской программы «Наш двор». В квартале, расположенном в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова, проживает 7 169 человек. В этом году благоустройство будет проведено во дворах 24 домов.



Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в этом квартале появится новый пешеходный сценарий. Дорожки будут проложены с учетом маршрутов жителей всех возрастов — к школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта и перекресткам.

Для детей во дворах установят 12 игровых площадок с песчаным покрытием площадью 2,5 тысячи квадратных метров, шесть спортивных площадок с воркаут-комплексами и динамическими тренажерами. Появятся и площадки для игры в стритбол, зоны отдыха для пожилого населения, хозяйственно-бытовые площадки. Особенностью территории станет самая большая по размеру придомовая рекреационная зона, на которой установят сцену со зрительскими местами для проведения массовых мероприятий.

На территории квартала также будут проведены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия площадью 20,8 тысячи квадратных метров и обустройству дополнительных парковочных мест. Установят 226 опор наружного освещения и 370 новых МАФов. Пилотный проект «Дорога в школу» предполагает прокладку безопасных тротуаров для школьников.

Ранее «Реальное время» писало, что новая часть улицы Миннуллина соединит улицы Марселя Салимжанова и Хади Такташа, став продолжением ул. Туфана Миннуллина. Вместе с появлением дороги предполагается возведение озелененного бульвара площадью 9,2 тыс. кв. метров. Ремонт дорог обойдется в 2,2 млрд рублей, общая протяженность обновленного дорожного полотна составит 1,3 км. Работы планируют завершить до 20 ноября 2025 года.

Рената Валеева