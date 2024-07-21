День в истории 21 июля: обретение Казанской иконы Божией Матери, Романовы на престоле, план «Барбаросса»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 июля 2024 года
Сегодня в Казани пройдет традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. 21 июля россияне отмечают День металлурга. 55 лет назад человек впервые ступил на поверхность Луны, 84 года назад началась разработка плана гитлеровской Германии по нападению на СССР, 411 лет назад в Москве состоялась коронация родоначальника династии Романовых. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря.
- Фестиваль настольных игр «Играем в парке!» в Горкинско-Ометьевском лесу. Участников ждут игротека, турниры для взрослых и детей, а также открытый лекторий.
Кто родился: полководец Александр Македонский и писатель Эрнест Хемингуэй
- 356 до нашей эры — знаменитый полководец Александр Македонский (скончался 13 июня 323 года до нашей эры). За 11 лет он создал империю площадью 5,2 млн кв. км. Но главное — именно Македонский изменил облик Древнего мира. Проложив путь в Среднюю Азию и Индию, полководец связал эти районы с Европой, Египтом, Аравией, Кавказом, Причерноморьем и скончался, не дожив до 33 лет.
- 1882 — русский поэт и художник, «отец русского футуризма» Давид Бурлюк (скончался 15 января 1967 года). Основы живописи до 1902 года он постигал в Казанском художественном училище. Без активного участия Бурлюка не обходилось ни одно событие. В частности, для ученического спектакля по Чехову «Дядя Ваня» Бурлюк написал декорации. Альбом с портретами почти всех его участников сохранился в одном из частных архивов в Казани, где хранятся и две работы Бурлюка — акварель с изображением зимнего пейзажа с дарственной надписью художника и небольшой холст «Головка девочки». Затем в 1913 году вместе с Владимиром Маяковским художник выступал в Казани в рамках знаменитого турне футуристов.
- 1899 — американский писатель Эрнест Хемингуэй (скончался 2 июля 1961 года). Первый писательский успех пришел к Хемингуэю в 1926 году после выхода в свет романа «И восходит солнце» («Фиеста») о французских и испанских репатриантах 1920-х годов, в котором писатель выразил умонастроения «потерянного поколения». Хемингуэй принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полетах британских ВВС, описывал высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошел с американскими войсками в Париж. В 1952 году в журнале «Лайф» была напечатана повесть Хемингуэя «Старик и море». За это произведение в 1953 году писатель получил Пулитцеровскую премию, в 1954 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе.
- 1910 — советский живописец и график Владимир Серов (скончался 19 января 1968 года). Ему принадлежат иллюстрации к произведениям отечественных классиков: поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», роману Толстого «Война и мир», произведениям Пушкина, Горького и других. Также Серов писал картины на историко-революционные темы, портреты, пейзажи, натюрморты.
- 1929 — советский актер Петр Щербаков (скончался 16 марта 1992 года). В числе наиболее известных картин с его участием — «Служебный роман», «Гараж», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Город Зеро», «Любовь с привилегиями» и другие.
- 1948 — советский и российский сатирик Михаил Задорнов (скончался 10 ноября 2017 года). Он начал карьеру актера и драматурга в 1970 годы в студенческом театре МАИ. В середине 1980-х руководил отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». Первоначально его юмористические рассказы и монологи читали со сцены другие актеры. В 1980-х годах стал выступать самостоятельно и получил широкую известность. Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 1 апреля 2019 года, Михаил Задорнов занял первое место среди юмористов, любимых россиянами.
- 1986 — директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
Кто скончался: поэт Роберт Бернс и антрополог Михаил Герасимов
- 1796 — шотландский поэт Роберт Бернс (родился 25 января 1759 года). Знаменитый стихотворец воспевал любовь, свободу, историю своей страны и родную природу. Его день рождения — национальный праздник в Шотландии, отмечаемый обедом с традиционным порядком следования воспетых стихотворцем блюд.
- 1970 — советский антрополог Михаил Герасимов (родился 15 сентября 1907 года). Уже в 11 лет он принимал участие в археологических раскопках, в 13 нашел себе работу в анатомическом музее при Иркутском университете. Герасимов — это автор метода восстановления внешности человека по форме черепа. Среди исторических личностей, чьи портреты он воссоздал ученый, — Иван Грозный и Тамерлан.
- 1995 — советский и российский государственный деятель, последний министр внутренних дел СССР Виктор Баранников (родился 20 октября 1940 года). С 23 августа 1991 года занимал должность министра внутренних дел СССР. В январе 1992-го был назначен министром безопасности России, в сентябре 1993 года — освобожден от должности. Во время октябрьского кризиса 1993-го Баранников был заключен в Лефортовскую тюрьму. Ему предъявили обвинения в организации незаконных вооружены формирований, массовых беспорядков и выдаче огнестрельного оружия лицам, не имевшим права на его ношение. 23 февраля 1994 года экс-министра безопасности освободили по амнистии.
- 2004 — американский генетик, Нобелевский лауреат Эдвард Льюис (родился 20 мая 1918 года). Его работы в области генетики и развития были положены в основу новой области генетики, связанной с развитием. Идеи Льюиса определили современное понимание универсальных эволюционно-закрепленных правил, контролирующих развитие животных.
Праздники: День металлурга
- День нездоровой пищи. Праздник зародился в США как возможность побаловать себя любимыми вредными блюда без чувства вины. Считается, что термин «вредная еда» ввел в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. В 1970-х годах он составил список продуктов, которые содержат вредные для здоровья ингредиенты при минимуме пищевой ценности. Джекобсон призывал общественность отказаться от такой еды для собственного здоровья.
- День металлурга. Он был учрежден в 1957 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Так правительство отметило заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Праздник сохранился в календаре и после распада СССР, причем не только в России.
- Национальный день Бельгии. В этот день в 1831 году на королевский престол взошел Леопольд I. Новый король принес присягу бельгийскому парламенту на верность Конституции страны. Ранее, в феврале 1831-го, Бельгия была объявлена конституционной монархией с двухпалатным парламентом.
- Празднование в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани.
События в истории: в России приняли цензурный указ, Армстронг ступил на поверхность Луны
- 1579 — десятилетняя девочка Матрона нашла в земле икону с изображением Богородицы и Иисуса Христа. Согласно преданиям, место обретения иконы указала сама Богородица, трижды явившись Матроне во сне. Найденный девочкой святой образ перенесли в Благовещенский собор. На месте обретения иконы было приказано построить женский Богородицкий монастырь. Первой его насельницей стала Матрона. В 1904 году икона была похищена. 21 июля 2005-го патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал Крестовоздвиженскому храму прибывший накануне из Рима в Россию «ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери. А 21 июля 2016 года патриарх Кирилл заложил памятный камень в основание собора Казанской иконы Божией Матери, что положило начало его восстановлению. В 2021-м в воссозданном храме прошло первое торжественное богослужение.
- 1613 — в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями: внучатый племянник Анастасии Романовны Захарьиной, первой жены Ивана Грозного. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов на российский престол были польский королевич Владислав, шведский принц Карл-Филипп и другие. Однако Земский собор выбрал Михаила Федоровича. Будущий царь в то время был в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав о его избрании, поляки захотели помешать ему взойти на престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила. Но простой крестьянин Иван Сусанин решил помешать преступлению: он согласился показать дорогу и завел врагов в дремучий лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли, увязнув в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод (тогда ему было 17 лет), а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену, возвратившись в Москву, он согласился быть патриархом.
- 1711 — Петр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции оказался в окружении. Безнадежное положение заставило его пойти на переговоры. Петр I обязался вернуть туркам Азов с округом, срыть Таганрог и другие южные крепости. Кроме того, Россия обещала не препятствовать возвращению из Османской империи в Швецию своего заклятого врага — короля Карла XII.
- 1774 — Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Он стал завершением второй из шести русско-турецких войн XVIII—XIX веков, которые Россия вела за выход к Черному морю и обладание Крымом. Договор создал благоприятные условия для хозяйственного освоения степных пространств России, развития черноморской торговли, а также для борьбы балканских и кавказских народов за освобождение от турецкого ига.
- 1804 — в России был принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве — с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода готового тиража издания. Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет сочтено ими «двойным по смыслу», делать трактовку в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан.
- 1883 — в городе Березники Пермского края был запущен в эксплуатацию первый в России содовый завод мощностью 6 тысяч тонн в год и получен первый пуд кальцинированной соды по аммиачному способу. Строительством и пуском завода руководил инженер-химик Александр Самосатский. Через три года завод выпускал по 20 тонн соды в сутки — более миллиона пудов в год.
- 1917 — главой российского правительства стал Александр Керенский. На этом посту он предпринял ряд мер направленных на стабилизацию политической ситуации, укрепление государственной власти, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года Керенский эмигрировал из страны.
- 1940 — началась разработка плана гитлеровской Германии по нападению на СССР. В этот день главное командование Сухопутных войск Германии получило соответствующие указания от Адольфа Гитлера. 18 декабря 1940 года план нападения на СССР под кодовым названием «Барбаросса», названный в честь императора Священной Римской империи, был утвержден директивой №21 верховного командования вермахта за подписью Гитлера. Через 11 месяцев войска нацистов перешли советскую границу, однако, несмотря на первоначальные успехи вермахта, вскоре стало ясно, что план «молниеносной войны» провалился.
- 1969 — человек впервые ступил на поверхность Луны. Им стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна фраза, которую он произнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Члены экипажа оставили на спутнике памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества».
- 2005 — патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал Крестовоздвиженскому храму прибывший накануне из Рима в Россию «ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери. А 21 июля 2016 года патриарх Кирилл заложил памятный камень в основание собора Казанской иконы Божией Матери, что положило начало его восстановлению. Пять лет спустя, в день обретения чудодейственной иконы, в воссозданном храме прошло первое торжественное богослужение.
- 2007 — в книжных магазинах появилась седьмая и заключительная книга поттерианы — «Гарри Поттер и Дары Смерти». Она побила рекорд предшествующей, став наиболее быстро продаваемой книгой всех времен. В первый день в Великобритании и США было продано 11 миллионов экземпляров.
- 2011 — Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев одобрил создание мемориальной зоны жертвам политических репрессий на острове-граде Свияжске. «Об этом раньше не принято было говорить, но сейчас замалчивать тему нельзя — история репрессий на территории Свияжска началась не в 30-е годы ХХ века, а в августе 1918 года, когда Лев Троцкий приказал расстрелять каждого десятого красноармейца того полка Красной Армии, который отошел от Казани», — сказал тогда первый президент республики.
- 2016 — президент Татарстана Рустам Минниханов поручил приостановить все работы по сносу пожарной каланчи, расположенной в Адмиралтейской слободе в Казани. В здании на Мало-Московской, 19а размещался отдельный пост пожарной части №36. Оно строилось несколько лет, с конца 30-х годов до 1948-го. Пожарная каланча — объект конструктивизма советской эпохи (1930—1940 годов) в Казани наряду с клинической больницей №5 и зданием Дома печати на ул. Баумана. В мае 2018 года глава республики поручил начать реконструкцию каланчи.
- 2020 — в Москве на Федеральном военном мемориальном кладбище похоронили создателя авиации МЧС России, генерал-лейтенанта, уроженца Казани Рафаиля Закирова, который ушел из жизни 18 июля. Он родился 20 мая 1949 года в столице Татарстана. С 1968 по 1972 год он учился в Сызранском высшем военном авиационном училище, в 1982 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. В 1992 году Закиров был назначен заместителем начальника боевой подготовки управления командующего авиацией Сухопутных войск. В 1995 году Закиров возглавил управление авиации МЧС. Под его руководством были разработаны технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, а также технологии тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76, не имеющих аналогов в мировой практике.
- 2022 — Евросоюз снял запрет на поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. «Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов», — сказано в заявлении.
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