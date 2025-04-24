Власти Казани установили допустимые сроки отключения коммунальных услуг при авариях

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Казани утвердил постановление о максимальных сроках отключения электричества, воды и отопления при коммунальных авариях.

Согласно документу, электроснабжение могут отключать не более чем на 2 часа, водоснабжение — от 8 часов до суток в зависимости от параметров труб, а отопление — от 2 до 8 часов в зависимости от температуры воздуха и скорости остывания помещений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При морозах ниже -20°C, если температура в помещении опустилась до +15°C, отопление должны восстановить за 2 часа. Руководитель аварийных работ обязан уведомить о происшествии в течение 10 минут, а исполком должен опубликовать информацию на сайте и передать ее в СМИ. Новые правила направлены на минимизацию последствий аварий.

Напомним, что недавно на портале KZN.RU появился график отключения горячего водоснабжения в мае 2025 года для жилых домов, подключенных к сетям АО «Татэнерго».

Матвей Гавриков