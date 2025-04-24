Подъяпольский и Радулов названы лучшими игроками второго раунда Кубка Гагарина

Владислав Подъяпольский, Андрей Василевский, Александр Радулов и Семен Вязовой признаны лучшими игроками второго раунда Кубка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вратарь Подъяпольский помог московскому «Динамо» победить в серии казанский «Ак Барс» в шести матчах. Голкипер провел пять из шести игр, в которых проиграл лишь в одной встрече. Всего Подъяпольский пропустил девять шайб, отыграл с коэффициентом надежности 1,83 и отразил 94,16% бросков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский забросил в серии со «Спартаком» две шайбы, и обе стали победными. Уфимская команда отыгралась с 2:3 и победила в семи матчах. В двух последних играх Василевский дважды принес победу «Салавату Юлаеву».

Нападающий «Локомотива» Радулов набрал шесть очков (3+3) в семи матчах серии с «Авангардом» (4:3). Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой назван лучшим новичком КХЛ во втором раунде, одержав три победы в четырех матчах со «Спартаком» (4:3).

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» сыграет с челябинский «Трактором», а уфимский «Салават Юлаев» сразится с «Локомотивом» из Ярославля.

Зульфат Шафигуллин