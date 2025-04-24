Форвард УНИКСа Беленицкий поделился ожиданиями от второго матча с «Автодором»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал об ожиданиях от второго поединка против «Автодора» в серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Баскетболист ожидает более ожесточенного сопротивления от соперника, чем это было в первой игре команд.



— Всегда приятнее выигрывать на выезде, особенно в плей-офф. Поэтому я уверен, что гости приложат все усилия для победы. Мы понимаем, что второй матч будет сложнее первого, а от того и более зрелищным, — цитирует Беленицкого клубная пресс-служба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первый матч серии между УНИКСом и «Автодором» закончилась крупной победой казанцев со счетом 99:70. Вторая игра также пройдет в Казани и стартует в 19.00 по московскому времени.



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