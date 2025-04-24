Источник: «Из-за Яшкина в «Ак Барсе» была «нездоровая атмосфера»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин негативно влиял на атмосферу внутри команды по ходу сезона, заявил журналист Артур Хайруллин. Чешский хоккеист является капитаном казанских «барсов».

По словам журналиста, Яшкин влиял на выбор состава, а также стал одним из инициаторов подписания канадского нападающего Эрика О'Делла.

— Во многом именно из-за Яшкина на протяжении всего сезона в команде была нездоровая атмосфера. Будучи капитаном, нападающий частенько заходил в тренерскую и пытался влиять на состав. В каких-то моментах ему это удавалось — так, стал попадать в запас защитник Дмитрий Юдин, которого перед дедлайном обменяли в СКА. Канадец Эрик О'Делл также был подписан не без рекомендации от Яшкина. Никто не спорит, что Дмитрий — классный хоккеист, но ряд поступков не делают ему чести, — говорится в публикации «Спорт-Экспресс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным автора, «Ак Барс» не собирается расторгать контракт Яшкина, который действует до 31 мая следующего года. Сам хоккеист также не выражал желания покинуть казанскую команду.



Яшкин в нынешнем сезоне забросил 41 шайбу и отдал 24 ассиста в 81 матче, в том числе набрал 11 (6+5) очков в плей-офф. Чешский нападающий выступает за «Ак Барс» второй год, перейдя в 2023-м из питерского СКА.

Зульфат Шафигуллин