В Москве простились с уроженцем Казани, создателем авиации МЧС Рафаилем Закировым

В Москве на Федеральном военном мемориальном кладбище похоронили создателя авиации МЧС России, генерал-лейтенанта, уроженца Казани Рафаиля Закирова.

В траурной церемонии приняли участие первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, Герой Советского Союза Валерий Очиров.

Также в церемонии прощания принял участие депутат Государственного Совета РТ, генерал-лейтенант Валерий Власов. Он зачитал слова соболезнования семье Рафаиля Закирова от имени президента Татарстана Рустама Минниханова.

Бывший глава Управления авиации МЧС России, генерал-лейтенант Рафаиль Закиров скончался 18 июля в Москве на 72-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Закиров родился 20 мая 1949 года в Казани. С 1968 по 1972 год он учился в Сызранском высшем военном авиационном училище, в 1982 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. Он проходил службу на старших командных должностях. В 1992 году Закирова назначили заместителем начальника боевой подготовки управления командующего авиации Сухопутных войск.



В 1995 году Закиров возглавил управление авиации МЧС. Под его руководством были разработаны технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, борьбы с разливами нефти, а также тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76, не имеющих аналогов в мировой практике.



