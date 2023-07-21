День в истории: явление иконы Пресвятой Богородицы и последний Поттер

Чем примечательна дата 21 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

21 июля православный мир празднует явление иконы Божией Матери в Казани. 21 июля наш тяжелоатлет Николай Колесников стал чемпионом летней Олимпиады, Керенский стал главой российского правительства, СССР присоединился к Международной метрической конвенции, на Баксанскую ГЭС напали, начали разрабатывать операцию «Барбаросса», вышла последняя книга о Гарри Поттере. Родились писатель и исламовед Ренат Беккин, актриса Нонна Гришаева, сатирик Михаил Задорнов, актриса Шарлотта Генсбур. Умерли актер Фарваз Мухаметшин, поэт Роберт Бернс, художник Аршил Горки. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Обретение чудодейственной иконы

21 июля 1579 года десятилетняя девочка Матрона нашла в земле икону с изображением Богородицы и Иисуса Христа. Согласно преданиям, место обретения иконы указала сама Богородица, трижды явившись Матроне во сне. Найденный девочкой святой образ перенесли в Благовещенский собор. На месте обретения иконы было приказано построить женский Богородицкий монастырь. Первой его насельницей стала Матрона. В 1904 году икона была похищена. 21 июля 2005-го патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал Крестовоздвиженскому храму прибывший накануне из Рима в Россию «ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери. А 21 июля 2016 года патриарх Кирилл заложил памятный камень в основание собора Казанской иконы Божией Матери, что положило начало его восстановлению. В 2021-м в воссозданном храме прошло первое торжественное богослужение.

21 июля 1976 года бугульминский тяжелоатлет Николай Колесников стал чемпионом XXI летней Олимпиады. Несмотря на больное плечо, он набрал 285 кг, установив три олимпийских рекорда, Георгий Тодоров оказался на втором месте (280 кг), японец Кацумаса Хираи набрал 275 кг. В 2000 году в Сиднее дочь Колесникова Анастасия завоевала серебро, а ее муж стал бронзовым призером.



21 июля 1979 года в Ленинграде родился писатель и исламовед Ренат Беккин. Как победитель телевизионной олимпиады для школьников «Умницы и умники» учился в МГИМО. В 2009-м защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Исламские финансовые институты и инструменты в мусульманских и немусульманских странах: особенности и перспективы развития». В 2010 году стал основателем кафедры исламоведения и востоковедения в Институте международных отношений КФУ. Беккин — автор множества книг по исламской экономике и страхованию, жизни мусульман в Ленинграде, романа «Ак Буре».



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21 июля 2022 года «Реальное время» писало, что в арбитраже предметом разбирательства стали химреагенты, закупленные администрацией Советского района Казани в конце 2021-го у торгового дома Уральского завода противогололедных материалов из Перми. Контракт на сумму свыше 500 млн рублей привлек внимание УФАС. По данным антимонопольщиков, торги были, что называется, заточены под одного поставщика. Так, техзадание содержало излишние требования — вплоть до результатов испытаний реагентов, что могло «ограничивать доступ участников к закупкам».

Керенский — глава

21 июля 1917 года Александр Керенский стал главой российского правительства. На этом посту он принял ряд мер, направленных на стабилизацию политической ситуации, укрепление государственной власти, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции он эмигрировал из страны.



21 июля 1925 года СССР присоединился к Международной метрической конвенции, заключенной 20 мая 1875 года в Париже для обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической системы мер.



21 июля 2010 года на Баксанскую ГЭС проникла группа вооруженных людей, убив двух охранявших станцию милиционеров, избив и связав работников и заложив пять взрывных устройств. Сработало сначала два, что привлекло внимание живущих неподалеку работников станции, они освободили коллег. Третье устройство не взорвалось, в отличие от последних двух. В частности, были выведены из строя два гидроагрегата. В том же году прокуратура заявила о раскрытии преступления, об уничтожении и задержании некоторых его участников.

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Последний Поттер



21 июля 1940 года на совещании руководящего состава вермахта Адольф Гитлер официально приказал главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу начать «теоретическую подготовку» к решению «русской проблемы». На следующий день начальник генштаба сухопутных войск Гальдер получил от фюрера задание всесторонне продумать различные варианты, «касающиеся операции против России». С этого началась разработка плана молниеносной войны против СССР, получившего название «Операция «Барбаросса».



21 июля 2007 года в книжных магазинах появилась седьмая и заключительная книга поттерианы — «Гарри Поттер и Дары Смерти». Она побила рекорд предшествующей как наиболее быстро продаваемая книга всех времен. В первый день в Великобритании и США было продано 11 миллионов экземпляров издания.

