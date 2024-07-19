День в истории 19 июля: Олимпиада в Москве, покушение на муфтия РТ, исламский банкинг
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 июля 2024 года
Сегодня в Казани откроются выставки «Литургия с патриархом» и «Нәсел. Нигез. Йола» («Род. Отчий дом. Обычай»). Год назад депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект об исламском банкинге, 12 лет назад в столице Татарстана было совершено покушение на муфтия республики Илдуса Файзова, 44 года назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие выставки «Литургия с патриархом» в Национальном музее Татарстана. На ней будут представлены памятники православной культуры и фотовыставка, созданнная к 15-летию интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- Открытие выставки «Нәсел. Нигез. Йола» («Род. Отчий дом. Обычай») в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Экспозиция посвящена семье, роду и свадебным традициям татар.
Кто родился: поэт Владимир Маяковский и актер Василий Ливанов
- 1814 — американский оружейник и изобретатель Сэмюэл Кольт (скончался 10 января 1862 года). Известен тем, что в 1835 году изобрел капсульный револьвер.
- 1834 — французский художник Эдгар Дега (скончался 27 сентября 1917 года). «Визитной карточкой» живописца стал балет. Он часто часами наблюдал за танцовщицами, делая набросок за наброском. Одним из самых известных произведений, созданных Дега, является картина «Танцевальный класс». Кроме того, художник часто изображал женщин из народа. Среди наиболее ярких работ — «Гладильщицы» и «Обнаженная, расчесывающая волосы».
- 1893 — советский поэт Владимир Маяковский (скончался 14 апреля 1930 года). Признается одним из наиболее значимых русских поэтов XX века. Маяковский несколько раз выступал в Казани. В честь него в столице Татарстана названа улица.
- 1926 — языковед, доктор филологических наук, академик Академии наук Татарстана Диляра Тумашева (скончалась 19 июня 2006 года). В 1965—1989 и 2001—2006 годах она была заведующей кафедрой татарского языка в КГУ. Кроме того, Тумашева занимала должность также заведующей кафедрой восточных языков и стала профессором Института востоковедения. Исследовала язык и диалекты сибирских татар, писала пособия по татарскому языку.
- 1934 — советский и российский актер Александр Ширвиндт (скончался 15 марта 2024 года). Играл в фильмах «Двенадцать стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Старики-разбойники», «Зимний вечер в Гаграх» и других.
- 1935 — советский и российский актер Василий Ливанов. Наибольшую известность ему принес образ Шерлока Холмса в цикле телефильмов по произведениям Конан Дойла. Эта роль была признана лучшим экранным образом знаменитого сыщика, за что Ливанов был награжден в 2006 году орденом Британской империи. Параллельно с работой в кино актер успешно работал и в мультипликации, озвучив всеми любимых персонажей, таких как крокодил Гена, Карлсон и Удав из «38 попугаев».
- 1975 — татарский оперный певец Ильгам Валеев. До начала певческой карьеры учился на факультете механики в сельскохозяйственном институте. Солист сначала театра оперы и балета Башкортостана, а потом — Екатеринбургского академического театра. В 2012-м получил специальную премию «Золотой маски» за роль Принца в спектакле Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». В 2015-м дебютировал в Большом театре в партии Водемона в «Иоланте» Чайковского.
- 1976 — британский актер Бенедикт Кэмбербэтч. Среди самых известных его ролей — Шерлок Холмс в сериале BBC, Хан Нуньен Сингх в «Стартреке», Джулиан Ассанж в «Пятой власти» и, конечно, Доктор Стрэндж в нескольких картинах.
Кто скончался: лирик Константин Батюшков и актриса Фаина Раневская
- 1855 — русский поэт Константин Батюшков (родился 29 мая 1787 года). Этот один из основоположников и важнейших авторов романтической традиции первой трети XIX века, литературный предшественник Пушкина. Главным достижением Батюшкова стала книга «Опыты в стихах и прозе». Она включала в себя не только стихи, но и переводы, очерки, статьи.
- 1943 — советский летчик-истребитель, герой России Екатерина Буданова (родилась 7 декабря 1916 года). Она была первой женщиной-пилотом, которая была назначена в группу «свободных охотников». На счету Будановой 11 сбитых лично ею самолетов, в том числе самолет-разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189, который считался самой трудной добычей.
- 1984 — советская актриса Фаина Раневская (родилась 27 августа 1896 года). Артистка стала легендой советского кинематографа. Наиболее известные роли Раневской — в картинах «Подкидыш», «Золушка», «У них есть Родина», «Сегодня новый аттракцион» и других.
- 1990 — советский актер Георгий Бурков (родился 31 мая 1933 года). Актер играл небольшие, но запоминающиеся роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром», «Старики-разбойники», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс». Лучшими работами Буркова стали роли в картинах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Подранки».
- 2005 — французский врач, биолог, путешественник и политик Ален Бомбар (родился 27 октября 1924 года). В 1952 году в качестве научного опыта и акции по пропаганде разработанных им методов выживания он в одиночку пересек на надувной лодке Атлантический океан. Бомбар преодолел 4 400 км за 65 дней, так и не распечатав взятый с собой неприкосновенный запас.
- 2020 — татарский поэт и журналист Рустем Файзуллин (родился 5 марта 1951 года). С 1974-го он работал на ГТРК. В последние годы Файзуллин возглавлял редакцию литературно-художественных программ радио Татарстана. Поэт был обладателем премии имени Гаяза Исхаки.
Праздники: День женщин-министров в Японии
- День женщин-министров в Японии. 19 июля 1960 года Накаяма Маса стала первой женщиной в Японии, получившей пост министра. Ей было поручено возглавлять Министерство здравоохранения. Сегодня на политической арене Японии имена женщин звучат все чаще.
События в истории: старейшая башня Московского кремля, метро в Париже, теракт в Казани
- 1485 — была заложена старейшая из башен Московского кремля — Тайницкая. Еще в конце XV века Иван III задумал перестроить стены и башни Кремля. Именно с Тайницкой башни началось сооружение кремлевских укреплений. Под ней вырыли тайник-колодец, что позволяло снабжать водой Кремль в случае осады. Для этих же целей использовали подземный ход. В 1770 году башню снесли, поскольку приступили к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771—1773 годах башню восстановили, а в последующем надстроили и шатровый верх, возведенный над ней в конце XVII века.
- 1790 — произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами. Эскадре адмирала Ушакова удалось сорвать высадку турецкого десанта в Крыму. Это сражение стало одним из примеров применения новой маневренной тактики, основы которой были заложены Ушаковым во второй половине XVIII века.
- 1900 — в Париже открылось метро. Оно считается одним из старейших в мире. Первые его линии прокладывались исключительно под проезжей частью улиц, поскольку несоответствие оси улиц могло привести к попаданию воды в подвалы и погреба домов. Из-за недостаточной ширины отдельных улиц у некоторых станций искривлена платформа. Именно по этой причине на этих станциях платформы не находятся точно друг напротив друга.
- 1920 — Совнарком создал чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотности, которая организовывала курсы ликбеза, готовила учителей и выпускала учебники. Согласно постановлению, школа грамоты должна была появиться в каждом советском населенном пункте, где жило более 15 человек. Учеба в них шла три-четыре месяца.
- 1952 — открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия). Они проходили до 3 августа. Игры в Финляндии должны были состояться еще в 1940-м, но из-за Второй мировой войны их отменили. После войны страна снова заявила о том, что хочет стать организатором Олимпиады. Часть объектов к ней построили еще к 1940 году. Правда, многие пришлось реконструировать, некоторые — возводить заново.
- 1980 — открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве. Это были первые Игры в истории олимпийского движения, которые прошли в социалистической стране и на территории Восточной Европы. Частично эта Олимпиада проходила в других городах СССР. Так, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров — в Киеве. Впервые в истории Олимпиад специально к Играм построили шесть крупных спортивных центров.
- 1996 — открылись XXVI летние Олимпийские игры — на этот раз в Атланте (США). Они проходили до 4 августа. Для многих победа Атланты среди претендентов стала неожиданной: многие предполагали, что Олимпиада пройдет в Афинах, так как у Игр в этом году был 100-летний юбилей. Олимпийский огонь на тех Играх зажег боксер Мохаммед Али. В завершение церемонии открытия Селин Дион исполнила песню «Сила мечты». Несмотря на масштабность Олимпиады в Атланте, организацию критиковали из-за проблем с движением и некомпетентностью волонтеров. Информационные системы тоже давали сбой. Критики назвали Олимпиаду в Атланте «слишком коммерциализированной».
- 2012 — в Казани было совершено покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова. Его машину взорвали в центре города. Взрывной волной Файзова выбросило из машины. В тот же день было совершено нападение на заместителя муфтия Валиуллу Якупова. В него выстрелили, когда он выходил из дома. Якупов смог добраться до своего автомобиля, где скончался. Прибывший в Казань через месяц с небольшим после теракта президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды Файзову и родственникам погибшего Якупова.
- 2016 — Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России и искать другие места для проведения турниров. Такое решение было принято после огласки WADA итогов расследования по обвинениям российского спорта в системном употреблении допинга на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Организация заявила, что система сокрытия употребления допинга работала не только на Олимпиаде в Сочи, но также на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, на Универсиаде и водном чемпионате мира в Казани.
- 2018 — президент России Владимир Путин установил почетные звания «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ». Они присваиваются, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности.
- 2021 — премьер-министр России Михаил Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ. Куратором Приволжского федерального округа стал Дмитрий Чернышенко. Объясняется это тем, что на Татарстан «приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно активных предприятий».
- 2023 — в Казани задержали 29-летнего безработного Сергея Новикова, который планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища. Он был обвинен в причастности к деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»*. Свою вину молодой человек признал и против ареста не возражал.
- 2023 — депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект об исламском банкинге. Новый эксперимент в Татарстане, Башкирии и Дагестане стартовал 1 сентября 2023-го. Изначально он был рассчитан на два года, но в прошлом месяце Минфин решил продлить проект. О том, как работает рынок исламских финансов и кто из федеральных игроков готов внедрять новую финансовую модель — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
*запрещенная в России террористическая организация
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