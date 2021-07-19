Мишустин закрепил за вице-премьерами курируемые федеральные округа
Премьер-министр России Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ:
- Дмитрий Чернышенко стал куратором Приволжского федерального округа;
- Куратором Сибирского федерального округа назначили Викторию Абрамченко;
- Северо-Западный федеральный округ будет курировать Татьяна Голикова;
- Ответственным за Центральный федеральный округ назначили Дмитрия Григоренко;
- Уральский федеральный округ будет курировать вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов;
- Куратором Северного Кавказа станет вице-премьер по ТЭКу Александр Новак;
- За весь Южный федеральный округ будет отвечать Марат Хуснуллин;
- Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.
Координировать работу вице-премьеров по развитию регионов будет правкомиссия по региональному развитию под председательством Хуснуллина, сообщает «РИА Новости».
Сегодня сообщалось, что Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал в ходе прямой линии 30 июня, что подход к работе с территориями со стороны правительства изменится.
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