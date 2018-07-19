Путин учредил звание «Заслуженный журналист РФ»

Президент России Владимир Путин установил почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.



«Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присваивается журналистам и редакторам средств массовой информации за личные заслуги», — говорится в документе.



Отмечается, что звания присваиваются, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, условием для получения звания являются наличие у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов госвласти или органов госвласти субъектов РФ и наград Союза журналистов России.

