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Путин учредил звание «Заслуженный журналист РФ»

10:34, 19.07.2018
Путин учредил звание «Заслуженный журналист РФ»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин установил почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присваивается журналистам и редакторам средств массовой информации за личные заслуги», — говорится в документе.

Отмечается, что звания присваиваются, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, условием для получения звания являются наличие у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов госвласти или органов госвласти субъектов РФ и наград Союза журналистов России.

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