Халяльные финансы: как изменился исламский банкинг с момента его признания в России

Портфель исламских финансов достиг 1,8 млрд рублей, на рынок выходят новые федеральные игроки

Легализации исламского банкинга в России добивались 30 лет. Фото: Реальное время

В России под чутким надзором Центробанка проходит эксперимент по внедрению исламского банкинга. Начиная с прошлой осени пилот тестируют в Татарстане и еще трех регионах страны — Башкортостане, Дагестане и Чечне. Спустя девять месяцев в Реестр участников партнерского финансирования ЦБ РФ вошли 23 организации, львиная доля которых зарегистрирована в Татарстане. Как сегодня работает рынок исламских финансов и кто из федеральных игроков готов внедрять новую финансовую модель — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Исламский банкинг входит в моду

Эксперимент по тестированию исламского банкинга проходит под надзором Банка России с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025-го. Чтобы официально оказывать населению и бизнесу услуги по принципам шариата, необходимо войти в Реестр ЦБ РФ. К новому для страны финансовому направлению сегодня присоединились не только организации из регионов — участников пилотного проекта, но и компании, зарегистрированные в Москве.

Сегодня в Реестре ЦБ РФ 23 участника, большинство из Татарстана — это «Ак Барс Банк», «Ак барс Капитал», «Единый фондовый брокер», «Автоградбанк», «Амаль», «Амаль Бизнес», ООО «Иджара Лизинг», ООО «Нурфинанс», ООО «Мирас ФК», потребительское общество «АС Салям», Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Гарантийный фонд Республики Татарстан и Региональная лизинговая компания РТ.

Эксперимент по тестированию исламского банкинга проходит под надзором ЦБ РФ с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025-го. Реальное время / realnoevremya.ru

К эксперименту подключились и федеральные игроки — Сбербанк (Москва), «Домклик» (Москва), «Тинькофф Банк» (Москва), «Металлинвестбанк» (Москва) и АО «Статус» (Москва). Представителей других регионов — участников эксперимента в Реестре ЦБ пока мало: это Расчетная небанковская кредитная организация из Дагестана «Промсвязьинвест», Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан и региональный благотворительный фонд «Поддержка», ООО «Флагман Груп» из Чечни.

Самые популярные сделки в исламских финансах — это вклады в уставный капитал и договоры купли-продажи. Всего портфель сделок, по оценкам ЦБ РФ, приведенным на KazanForum, составляет 1,8 млрд рублей.

Внедрение исламских финансов обсуждалось 30 лет

Главное достижение нового закона, по мнению президента Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) Линара Якупова, в том, что в систему координат России и четырех регионов вошла тематика исламского банкинга. Сейчас задача и регулятора, и игроков рынка — сформировать практику, на которую будет полагаться новый закон. При удачном развитии событий он будет распространен на всю Россию.

— Тематика исламских банков в нашей стране обсуждается уже 30 лет. Еще в 1990-е годы существовал «Бадр-Форте банк», который начинал заниматься исламским банкингом, но у него была отозвана лицензия, и первый этап практики завершился. Затем 20 лет велась активная работа, вовлекалось большое количество людей, появлялись частные и государственные инициативы, — напомнил Якупов.

В 2016—2017 годах в рабочей группе при Центробанке при обсуждении внедрения исламского банкинга в России предложили выбрать Татарстан особой зоной для эксперимента. «Но тогда, к сожалению, власти не были готовы к такому повороту событий», — говорит Якупов.

Несмотря на отсутствие законодательной основы, ряд татарстанских компаний внедрял услуги, созданные с учетом принципов шариата. Поэтому Татарстан оказался одним из немногих регионов России, готовых принять участие в эксперименте, одобренном в 2023 году.



Пионер исламского банкинга из Татарстана

Татарстанский банк «Ак Барс» начал внедрять исламские продукты с 2011 года. Первые сделки по привлечению исламского финансирования для реализации инфраструктурных проектов в Татарстане были проведены в 2011 и 2013 годах, уточнили в пресс-службе банка. С 2019 года в продуктовой линейке банка появилась исламская ипотека. Затем банк запустил паевой инвестиционный фонд «Лалэ» и исламскую карту. Все продукты были разработаны на основе стандартов AAOIFI и одобрены Советом улемов Духовного управления мусульман Татарстана.

Первые сделки по привлечению исламского финансирования для реализации инфраструктурных проектов в Татарстане были проведены в 2011 и 2013 годах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Ак Барс Банк» первым присоединился к эксперименту по партнерскому финансированию в сентябре 2023 года. А уже в феврале 2024 года первым в стране запустил исламские продукты для бизнеса: расчетный счет, корпоративную карту и факторинг. Сегодня в линейке банка для физических лиц — исламская ипотека и халяльная дебетовая карта. Для бизнеса доступны исламский расчетный счет, корпоративная карта, факторинг, а также финансирование застройщиков и лизинговых компаний.

После начала эксперимента ускорилась процедура внедрения исламских продуктов и снизились издержки для банка, отметили в пресс-службе. Также у клиентов появилась возможность использовать материнский капитал и субсидии на погашение ипотеки после рождения третьего ребенка.

Количество клиентов после запуска эксперимента выросло. Сегодня исламскими финансами в «Ак Барс Банке» пользуются более 12 тысяч человек, абсолютное большинство из них — розничные клиенты, что связано с более ранним внедрением исламских продуктов для физлиц. Корпоративные исламские продукты, запущенные в начале 2024 года, также начинают пользоваться спросом. Растет интерес к исламским продуктам не только в Татарстане, но и в других регионах — участниках эксперимента по партнерскому финансированию — Башкортостане, Чечне и Дагестане, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

— Работа в целом с сентября 2023 года не изменилась, так как УК «Ак Барс Капитал» еще до эксперимента активно вела деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на фондовом рынке, — рассказал директор департамента этических финансовых инструментов «Ак Барс Капитал» Марат Ишмуратов. — Но до начала эксперимента с IV квартала 2022 года по III квартал 2023 года была совершена 131 сделка, а с IV квартала 2023 года по II квартал 2024 года — 200 сделок. По данной статистике мы видим, что за неполный календарный год на треть увеличился клиентский поток.

Открытый паевой инвестиционный фонд «Лалэ — Исламские инвестиции» сегодня предлагает вложения в ценные бумаги по нормам ислама. Средняя стоимость чистых активов фонда составляет 64 млн рублей. Показатели доходности за прошлый год составили 27%, за 3 года — 25%. Кроме того, «Ак Барс Капитал» развивает халяльный эндаумент-фонд. Третий год компания сотрудничает с «Альметьевским интернатом №1» по принципу доверительного управления целевым капиталом, и в 2023 году заработала для интерната более 600 тысяч рублей.

Эксперимент с исламскими финансами, по словам Ишмуратова, только начинает набирать обороты, регулярно присоединяются новые участники рынка: «Компании, которые предлагали исламские продукты до начала эксперимента, после вступления в него получили дополнительную возможность заявить о себе в новом статусе», — считает он.

Необанк, садакоматы и искусственный интеллект

В конце мая в России был представлен первый халяльный финтех-стартап HalalCard, который работает на базе открытых сервисов «Ак Барс Банка».

«Ак Барс Банк» совместно с компанией ООО «Халяльное решение» разработал мобильное приложение HalalСard, где представлены финансовые услуги — выпуск новой исламской карты, отображение баланса и транзакций по карте, витрина партнеров и начисление халяльного кешбэка, продукты в направлении исламских инвестиций, а также возможность оставить заявку на исламскую ипотеку», — уточнили в пресс-службе банка.

Эксперимент с исламскими финансами, по словам Ишмуратова, только начинает набирать обороты, регулярно присоединяются новые участники рынка. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финтех-стартап запустил резидент казанского ИТ-парка. Его основатель Ислам Ахмедшин рассказал «Реальному времени», что компания позиционирует себя как первый халяльный необанк в России.

«В III квартале 2023 года наш партнер по проекту «Лови cashback» «Ак Барс банк» попросил помочь с развитием существующей у банка исламской карты. Банку было важно увеличить ценность для клиента имеющегося у него продукта — исламской карты. Это было сделано с помощью партнерского кешбэка, где у нашей команды был свой продукт и экспертиза. Далее команда начала обдумывать, как еще можно поучаствовать в развитии исламского банкинга в РФ. Изучив рынок, мы пришли к идее создания собственной платформы, которую теперь планируем превратить в полноценную экосистему», — рассказал он.

В течение полугода стартап разрабатывал мобильное приложение под Android и IOS, подключился к open banking api «Ак Барс банка», чтобы также эмитировать исламские карты и управлять ими через мобильное приложение.

Технически и идеологически HalalСard учитывает опыт, полученный при создании сервиса по выплате партнерского кешбэка, но технологически более сложен в реализации и несет еще и социальную нагрузку, говорит Ислам Ахмедшин. В рамках проекта уже выдано более 5 тысяч исламских карт в нескольких регионах РФ. В планах — «получить 100 тысяч активных карт до конца 2024 года».

Также в планах запуск депозитов, рассрочки, автокредитов, инвестирования, кредитования бизнеса и других банковских продуктов.

— Мы не оказываем (во всяком случае пока) финансовые услуги напрямую, — поясняет Ахмедшин. — Наш сервис договаривается со всеми игроками, представляющими халяльные финансы в России, обогащает их дополнительными ценностями и дает пользователям единую точку доступа к ним. Наши партнеры — это и крупные финансовые компании, и локальные бутики. Взамен мы получаем комиссию от каждой сделки, проведенной у партнеров с участием клиентов, которых мы привели.

Cервис планирует привлечь мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии и с этой целью адаптировал приложение под языки граждан этих стран. Также HalalСard работает над развертыванием системы садакаматов для религиозных учреждений, торговых центров и других публичных пространств. Это специальные конструкции для сбора пожертвований цифровыми способами — банковскими картами или телефоном, с помощью MIR pay, СБП pay или Сбер pay. «Мы хотим вывести благотворительность на новый уровень: максимально персонифицировать помощь и внедрить добрые дела в повседневную практику наших пользователей», — говорит основатель финтех-стартапа.

Ахмедшин считает, что сегодня в России общество недостаточно информировано о принципах халяльных финансов и существует определенное недоверие к таким продуктам, поэтому HalalСard решил создать в России экосистему, которая поможет продвижению локальных компаний и будет представлять своего рода образовательную площадку. В нее, в частности, также обещают внедрить и искусственный интеллект Мадину.

«Мы искренне считаем, что исламский банкинг — это не только финансы для мусульман, это история для всех, потому что в основах исламского права лежат принципы справедливого общества, взаимовыгодного сотрудничества и развития», — убежден Ахмедшин.

«Мы искренне считаем, что исламский банкинг — это не только финансы для мусульман, это история для всех», — считает Ахмедшин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На рынок исламских финансов пообещал выйти «Тинькофф»

«Тинькофф» планирует запустить в этом году первый в России федеральный исламский банкинг. Воспользоваться исламскими продуктами смогут не только жители нескольких регионов, участвующих в эксперименте по исламскому финансированию, но и сразу все мусульмане России во всех регионах страны, анонсировал руководитель направления исламского финансирования «Тинькофф» Асхат Гиниятов.

Первым продуктом исламского банкинга от «Тинькофф» станет банковская карта, все финансовые операции по которой соответствуют нормам шариата и исламской этике. Держателям карты будут доступны все соответствующие финансовые услуги, в том числе переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита. Кроме того, держатели исламской карты не смогут оплатить ею продукты, товары или услуги из харамных сфер, например азартные игры, табачную продукцию, спиртные напитки навынос, услуги ломбардов и т.д. В перспективе по исламской карте можно будет получать халяльный кешбэк.

В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой представителем «Тинькофф».

Также прорабатывается возможность расширения исламского банкинга на другие продукты экосистемы «Тинькофф». В частности, запланированы к запуску исламская рассрочка, страховые (такафул) и инвестиционные продукты (халяль-инвестиции). Для юридических лиц планируется запуск лизинга (иджара).

Воспользоваться исламскими продуктами смогут не только жители регионов — участников проекта, но и все мусульмане России. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пока изменения только положительные

«Со старта эксперимента в России есть несколько значительных изменений в отрасли партнерских финансов, и все они положительные, — считает генеральный директор Финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев. — Банк России теперь осуществляет надзор и проверку компаний. Те, которые успешно прошли ее, входят в реестр ЦБ. Это подтверждает официальный статус участника рынка. А когда гарантом финансовой деятельности компании становится такая структура, как ЦБ, то это совершенно другой уровень».

Например, у компаний появилась возможность размещать рекламные материалы, ранее, по словам Сагдеева, компаниям отказывали со ссылкой на лицензию о банковской деятельности: «Этот вопрос решился благодаря Реестру ЦБ РФ. К слову, не все компании и организации получили официальное признание Банка России», — отмечает он.

— После принятия законопроекта был информационный ажиотаж вокруг исламского банкинга, повысилась узнаваемость. Граждане стали более информированы об альтернативных вариантах традиционных банковских продуктов. Если раньше люди знали только о традиционных банках, то сейчас они узнают, что инвестировать через нас — это тоже безопасный путь увеличения капитала в том числе по канонам ислама, — говорит Сагдеев.

В Татарстане создан единый республиканский портал с перечнем исламских организаций, которых эти продукты представляют, поэтому можно проверить компанию и убедиться, что это не пирамида и не мошенники, отмечает он.



Финансовый дом «Амаль» работает по принципам исламского банкинга с 2010 года. У компании два основных направления в работе — привлечение инвестиций и финансирование в рассрочку. «Амаль» покупает клиентам различные материальные активы: автомобили, недвижимость, спецтехнику, оборудование для бизнеса без ссудного процента, а также выдает деньги на пополнение оборотных средств.

С момента вступления в силу законопроекта о партнерских финансах, инвестиционный портфель компании вырос на 68%, а портфель по финансированию — на 47%. «Все это говорит о высоком спросе на услуги партнерского финансирования и необходимости масштабировать отрасль», — считает Сагдеев.