Ректор ГИТИСа Григорий Заславский: «У нас сегодня искривлена картина театра»

Жюри «Золотая маска» приехало смотреть номинантов и критиковать старую премию

Фото: Максим Платонов

На этой неделе Казань посетили члены жюри «Золотая маска», которые посмотрели пять номинированных спектаклей и поделились мнением о серьезных изменениях, которые претерпела театральная премия и фестиваль за последнее время.

Было — стало

«Золотая маска» появилась в 1993 году. В августе 2023-го Союз театральных деятелей расторг контракт с дирекцией АНО «Золотая маска», которая занималась его организацией и начал создать свою дирекцию. Ее президентом в декабре стал новый глава СТД Владимир Машков. Изменилось положение, в частности процесс работы экспертов, ушли некоторые номинации — весь современный танец.



Также теперь секретариат СТД может влиять на список номинантов. Спектакли жюри отсматривает на месте, а не во время приезда театров в Москву.

То есть сейчас фестиваль начинается с приема заявок от государственных, муниципальных, частных театров России, причем эти заявки должны поддерживать региональные отделения СТД РФ и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции в области культуры.

Затем два экспертных совета — театров драмы и театров кукол и спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета — изучают постановки на видео, а также ездят в регионы. Так определяется список «100 лучших спектаклей сезона» и список номинантов на Премию «Золотая маска».

Наконец, формируется афиша фестиваля и члены жюри (актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники, критики) едут «на места».

Марина Райкина. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В жюри — критики «Маски»

— Никогда не бывает ничего случайного, — начала Марина Райкина, редактор отдела литературы и искусства газеты «Московский комсомолец» и арт-директор фестиваля спектаклей для детей «Гаврош». — То, что переформатировали систему работы жюри, когда они выезжают на места — так не хотели, а так получилось. И с очень хорошим результатом. Во-первых, потому что стены помогают. Во-вторых… Вот я практикующий журналист, у меня только в Москве 82 городских театра и 14 федеральных. Как говорится, придите и умрите. Очень много работы. Я всегда хотела приехать в Татарстан, меня очень интересует татарский театр, татарская режиссура, выпускники, выходцы отсюда очень интересно проявляют себя в Москве.

— Вокруг премии «Золотая маска» существовало достаточно много дискуссий, дебатов, и я была в в числе тех, кто системно, в течение 15, если не 20 лет, критиковал премию, — сказала Ольга Галахова, преподаватель кафедры истории театра России ГИТИСа о предыдущем опыте работы.

— Я доверяю новом секретариату, новому руководству «Золотой маски», надеюсь, что критерии отбора лучших спектаклей России продолжат [развиваться], и мы будем с вами все вместе думать о том, как эту премию сделать действительно всеобщей театральной радостью, — отметила Галахова. — Чтобы мы радовались победам — и своим, и других, чтобы мы верили этим результатам, чтобы все-таки большинство разделяло выбор.

Ольга Галахова. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский признался, что и он 20 лет критиковал «Маску»:

— Сейчас уже ясно, что меняются подходы в формировании экспертных советов. Если раньше экспертные советы были в основном из критиков — театральных, музыкальных, балетных, то сейчас, как я понимаю, будут не только критики. Будут еще и те, кто делает театр.

— То, что происходило раньше, было во многом залогом того, что у нас сегодня искривлена картина театра, — сказал Заславский. — Когда одни и те же люди номинировались и получали «Маски» из года в год, а некоторые великие актеры проживали свою жизнь и умирали ни разу даже не будучи номинированы.

Григорий Заславский. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Среди таких людей Заславский назвал Олега Табакова, добавив:

— Слава богу, многие актеры живы, я думаю еще года два — и великим назовут Андрея Мерзликина.

— Это надо вырезать, как мем, — тут же откликнулся актер.

Зрители влияют

«Реальное время» задало вопрос о национальных театрах, в которых есть очень популярные спектакли, идущие многие годы, но не попадающие в номинанты. Райкина ответила на это размышлением о феномене «зрительского спектакля»:

— Это всегда был конфликт интересов, я очень часто с этим сталкивалась, когда руководитель театра говорит: «У нас на три месяца проданы билеты. К нам нельзя попасть. А «Золотая маска» игнорирует».

— Григорий Анатольевич сказал совершенно правильно — угол интереса профессионалов «Золотой маски» должен расшириться и в том числе за счет спектаклей, которые имеют кассовый успех, — указала Райкина. — Почему в противном случае получается, что фестиваль рассчитан только на узкий круг профессионалов. Зрители игнорируются. Почему они игнорируют? Это несправедливо, с моей точки зрения. Это выводит фестиваль в какую-то элитарность, какое-то сектантство. А в России театр всегда больше, чем театр, как поэт, больше, чем поэт.

Андрей Мерзликин. . предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Наконец, Андрей Мерзликин поделился новым для себя опытом работы, в котором, как признал артист, он старается смотреть спектакли не с точки зрения актера:

— И оказывается, что театр — это величайший вид искусства. Боже мой, как же это красиво, как это здорово — найти время, сидеть и смотреть.

С 29 по 31 марта жюри «Драматический театр и театр кукол» отсматривает республиканские спектакли, номинированные на премию: это «Приключения Рустема» театра Кариева (5 номинаций), «Авиатор» театра кукол «Экият» (4), «Муть. Мухаджиры» театра Камала (9) и «Дервиш» Буинского драматического театра (2).

Кроме того, в пятницу стартовала заявочная кампания на участие в «Золотой маске» 2025 года. К участию рассматриваются работы, представленные публично с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Это спектакли драматических театров, театров оперы, оперетты/мюзикла, балета, театров кукол и «Эксперимент» (поиск новых выразительных средств современного театра).