«Взял ли он себе эти деньги?»: история сценического локомотива Раиля Садриева

Вахитовский суд запретил директору Буинского театра ходить на работу

В Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения руководителю Буинского театра Раилю Садриеву, которого обвиняют в продаже билетов на три показа моноспектакля «Дервиш» с перечислением денег на ИП супруги. Театральное сообщество — режиссеры, актеры, критики — выразили поддержку одному из локомотивов Буинского района, благодаря которому о его труппе узнала вся Россия.

Медитативный еж

В январе 2024 года в рамках проекта Константина Богомолова «Голоса страны» на ВДНХ о 57-летнем Раиле Садриеве показали спектакль. Он был одним из 12 героев. Пьесу «Медитативный еж» написал Ильгиз Зайниев, поставил Айдар Заббаров, а Садриева играл Александр Семчев.

Директора Буинского драматического театра арестовали 21 мая, его подозревают в том, что в марте — мае 2023 года 450 тысяч рублей за три гастрольных показа моноспектакля «Дервиш» получила ИП Садриева. Обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Судья Наиля Рахматуллина по ходатайству следствия запретила Садриеву посещать Буинский театр, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и покидать дом в селе Адав-Тулумбаево по ночам до 2 июля.

У Садриева биография достойная постановки. Он родился в этом селе 14 октября 1966 года, окончил исторический факультет КГУ. Работал в райкоме комсомола. Играл с детства в самодеятельности, даже будущую жену Эльмиру позвал на спектакль, который ставил с другими непрофессионалами по пьесе Туфана Миннуллина. В 1993—1998 годах занимался предпринимательской деятельностью, открыл магазин евроремонта, продуктовую точку, учительствовал, спонсировал постановку в Камаловском «Казан егетләре». В «Медитативном еже» есть фрагменты, где герой Садриева рассказывает, как его хотели сделать лидером ОПГ, как он скрывался от милиции, как рисовал копии Рериха для церкви.

Потом преподавал философию в представительстве Московского социально-гуманитарного университета и в Буинском, а также Тетюшском филиалах Казанского социально-юридического института РТ. В 2002-м возглавил народный театр в Буинске — тогда был сыгран спектакль по пьесе «Гөргери кияүләре» («Зятья Григория») Туфана Миннуллина. Уже в 2007 году театр стал государственным. Это рекорд для народного театра. Для сравнения — история Атнинского театра почти непрерывно длится с 1918 года. Помимо театра, Садриев является президентом ульяновского общественного фонда «Сембер».

Востребованный «Дервиш»

Он начинал театр с мелодрам и комедий, теперь же у них в репертуаре не мало так называемых «фестивальных» постановок.

Благодаря директору театра про Буинск с его 18-тысячным населением узнали, видимо, все ведущие критики страны. Во-первых, его театр по понятным причинам постоянно гастролирует. Во-вторых, в городе проходят различные культурные события.

Возник Международный фестиваль театров «БУА. Пространство диалога», на который приезжали коллективы из Москвы, соседних регионов, Казахстана, Азербайджана. Появились фестиваль «Буинское Рождество» и театральная лаборатория «Буинская Талия». До этого в лонглист попадали «Концлагеристы» Тимура Кулова, «Иранская конференция» и «Папоротник» Егора Чернышова.

Спектакль «Дервиш», чьи гастроли стали предметом разбирательства, номинирован на «Золотую Маску» как «Драма/Спектакль малой формы». Садриев претендует на победу за лучшую мужскую роль.

С «Дервишем» Садриев недавно посещал архангельский «Ломоносов-фест». Этот спектакль, поставленный Тимуром Куловым, основан на жизни богослова Нургали Хасанова (1852—1919), который 30 лет руководил Буинским медресе. Два года назад о нем вышла книга Рашида Амишова. В 2023 году его показали на республиканском ифтаре в присутствии 11 тысяч человек. Только в декабре прошлого года открылось новое здание Буинского театра.

Сейчас аккаунт Садриева в сети «ВКонтакте» ведет руководство театра, на нем появляются актуальные цитаты из его спектаклей. К примеру, с заголовком «А есть ли у меня друзья?». Ведь у Садриева есть и другие моноспектакли, стихотворные, «Сез әле мине белмисез...»/«Вы еще меня не знаете...», «Киек каз юлы»/«Млечный путь». Одно из последних видеообращений журналиста Искандера Сиражи к раису республики Рустаму Минниханову, где он рассказывает, как они вместе основали Буинский театр: Садриев брал на его создание кредиты в банке.



«Однажды в Пензе народ на спектакль не пришел, потому что до этого театр приезжал в 1939 году, — говорит Сиражи, — тогда земляки Аделя Кутуя привезли Камаловский. Мы показали театр людям, которые про него не слышали. Но денег не хватило на обратный путь. Бензин купили на оставшиеся в карманах копейки. А автобус дали вы». И далее: «Взял ли он себе эти деньги? Раиль ездит по всей России, посещает фестивали, знакомит другие народы с татарской культурой. Есть ли у него возможности, хватает ли у него денег? Думает ли кто об этом?».



Как рассуждает в кулуарах театральное сообщество, скорее всего, Раиль Садриев просто заработал дополнительно денег, чтобы закрыть бреши в бюджете учреждения, которое ему доверили. В Буинске показ «Дервиша» был запланирован на 7 июня, но билеты на него уже не продаются. Очевидно, что без энергичной руки город, известный ранее по производству сахара и алкоголя, потеряет театральную славу.