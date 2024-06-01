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Смерть Заворотнюк, Hamster Kombat, День пограничника, Рафах: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

14:00, 01.06.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Смерть Заворотнюк, Hamster Kombat, День пограничника, Рафах: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Смерть народной артистки России Анастасии Заворотнюк, сбои в работе «Сдэк», День пограничника и 11-летний анимационный ролик стали самыми популярными темами в Татарстане на прошедшей неделе. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Смерть Заворотнюк оказалась в центре внимания

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
заворотнюкСверхпопулярность
анастасия заворотнюк4 650
заворотнюк новости1 550
all eyes on rafah1 500
день пограничника900
hamster kombat комбо карты800
иван краско600
реал мадрид — реал бетис550
hamster kombat300
cdek200

Если главной темой поисковых запросов жителей Татарстана на прошлой неделе стала гибель президента Ирана Эбрахима Раиси, то на этой неделе в топы вырвалась другая трагедия — смерть заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Актриса, известная по роли Вики в сериале «Моя прекрасная няня» (2004—2009), скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Соответствующее сообщение появилось на ее страницах в социальных сетях. С середины 2019 года актриса прекратила участие в театральных постановках, на следующий год стало известно, что она страдает от опухоли головного мозга. Прощание с актрисой состоится сегодня, 1 июня, в Покровском монастыре в Москве. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.

Вторую неделю подряд из топов по запросам не выходит нашумевшая игра Hamster Kombat, доступная в мессенджере Telegram. Она представляет из себя простую «кликалку» и позволяет зарабатывать игровые монеты. На официальный аккаунт игры подписано уже более 19 млн человек. Популярность игры связана с тем, что разработчик игры пообещал выпустить свою криптовалюту, а пользователи надеются, что количество заработанных в игре монет пропорционально конвертируется в реальные деньги. Однако ряд блогеров предполагает, что эта схема окажется обманом.

Подобное случилось в 2021 году на волне популярности сериала «Игра в кальмара». Тогда авторы криптовалюты Squid, созданной по мотивам картины, обещали провести реальную «игру в кальмара», для участия в которой требовалось купить цифровую валюту. Однако позже выяснилось, что все это оказалось мошеннической схемой. Криптовалюту можно было купить только за реальные деньги, но нельзя было продать. А разработчики Squid вывели реальные деньги со счетов и скрылись, после чего курс криптовалюты обвалился. Предположительной заработок мошенников оценивается в $3,4 млн.

Курс криптовалюты Squid с января 2022 года по май 2024 года. скриншот с сайта coingecko.com

«Все глаза на Рафах» и Иван Краско

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСКАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
заворотнюк514959
анастасия заворотнюк41384834
заворотнюк новости*
all eyes on rafah10054
день пограничника78
hamster kombat комбо карты726010077
иван краско88100
реал мадрид — реал бетис7769100
hamster kombat40335541
cdek1006850

Помимо этого внимание жителей Татарстана, в частности казанцев и челнинцев, привлек флешмоб «All eyes on Rafah». Он связан с ударом армии Израиля по палестинскому лагерю беженцев в городе Рафах 27 мая. В результате удара ЦАХАЛ погибли 45 человек. В основном это женщины и дети. Тогда министры иностранных дел стран ЕС впервые провели «серьезные переговоры» о возможных санкциях против Израиля. О начале возможной операции в Рафахе стало известно еще 5 мая. Тогда министр обороны Израиля заявил, что не видит готовности ХАМАС к переговорам по Газе. Ранее правительство Израиля утвердило резолюцию, которая отвергает «диктат» со стороны международного сообщества по признанию палестинского государства.

Все эти события практически затмили новостные заголовки, связанные с советским актером театра и кино, первым народным артистом России Иваном Краско. В минувший четверг, 30 мая, 93-летний артист оказался в Покровской больнице. Он открывал турнир между театральными деятелями и по сценарию должен был пнуть мяч. На поле Краско стало плохо и, как сообщается, он упал на кардиостимулятор. В прошлом году он перенес инсульт и операцию на сердце.

Фильмография Краско насчитывает 152 фильма и сериала. Его первой экранной картиной стал фильм Владимира Венгерова «Балтийское небо» 1961 года. Последний раз Краско выходил на экран в фильмах «Сенсация» и «Моя ужасная сестра» 2020 года. Поначалу играя эпизодические роли, в основном составе Краско дебютировал в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции» (1975). В роли шофера такси его можно увидеть в «Мастере и Маргарите» с Анастасией Ковальчук. Он же сыграл деда Миколу в картине «Мы из будущего 2». В 2010 году вышла книга Ивана Краско «Байки. И не только».

Тренды следуют за повесткой

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
анастасия заворотнюк1 950
нет спасибо я не голодный1 050
оскаридзе600
hamster kombat комбо500
quotex trading strategy300
монеточка**250
badcomedian200
бэдкомедиан200
элвин и бурундуки190
глебас180
Артем Гафаров
Справка


* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана

** Певица Монеточка (Елизавета Андреевна Гырдымова) признана иноагетом

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