Смерть Заворотнюк, Hamster Kombat, День пограничника, Рафах: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Смерть народной артистки России Анастасии Заворотнюк, сбои в работе «Сдэк», День пограничника и 11-летний анимационный ролик стали самыми популярными темами в Татарстане на прошедшей неделе. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Смерть Заворотнюк оказалась в центре внимания
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|заворотнюк
|Сверхпопулярность
|анастасия заворотнюк
|4 650
|заворотнюк новости
|1 550
|all eyes on rafah
|1 500
|день пограничника
|900
|hamster kombat комбо карты
|800
|иван краско
|600
|реал мадрид — реал бетис
|550
|hamster kombat
|300
|cdek
|200
Если главной темой поисковых запросов жителей Татарстана на прошлой неделе стала гибель президента Ирана Эбрахима Раиси, то на этой неделе в топы вырвалась другая трагедия — смерть заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Актриса, известная по роли Вики в сериале «Моя прекрасная няня» (2004—2009), скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Соответствующее сообщение появилось на ее страницах в социальных сетях. С середины 2019 года актриса прекратила участие в театральных постановках, на следующий год стало известно, что она страдает от опухоли головного мозга. Прощание с актрисой состоится сегодня, 1 июня, в Покровском монастыре в Москве. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.
Вторую неделю подряд из топов по запросам не выходит нашумевшая игра Hamster Kombat, доступная в мессенджере Telegram. Она представляет из себя простую «кликалку» и позволяет зарабатывать игровые монеты. На официальный аккаунт игры подписано уже более 19 млн человек. Популярность игры связана с тем, что разработчик игры пообещал выпустить свою криптовалюту, а пользователи надеются, что количество заработанных в игре монет пропорционально конвертируется в реальные деньги. Однако ряд блогеров предполагает, что эта схема окажется обманом.
Подобное случилось в 2021 году на волне популярности сериала «Игра в кальмара». Тогда авторы криптовалюты Squid, созданной по мотивам картины, обещали провести реальную «игру в кальмара», для участия в которой требовалось купить цифровую валюту. Однако позже выяснилось, что все это оказалось мошеннической схемой. Криптовалюту можно было купить только за реальные деньги, но нельзя было продать. А разработчики Squid вывели реальные деньги со счетов и скрылись, после чего курс криптовалюты обвалился. Предположительной заработок мошенников оценивается в $3,4 млн.
«Все глаза на Рафах» и Иван Краско
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|заворотнюк
|51
|49
|59
|—
|анастасия заворотнюк
|41
|38
|48
|34
|заворотнюк новости*
|—
|—
|—
|—
|all eyes on rafah
|100
|54
|—
|—
|день пограничника
|—
|—
|78
|—
|hamster kombat комбо карты
|72
|60
|100
|77
|иван краско
|88
|100
|—
|—
|реал мадрид — реал бетис
|77
|69
|—
|100
|hamster kombat
|40
|33
|55
|41
|cdek
|100
|68
|—
|50
Помимо этого внимание жителей Татарстана, в частности казанцев и челнинцев, привлек флешмоб «All eyes on Rafah». Он связан с ударом армии Израиля по палестинскому лагерю беженцев в городе Рафах 27 мая. В результате удара ЦАХАЛ погибли 45 человек. В основном это женщины и дети. Тогда министры иностранных дел стран ЕС впервые провели «серьезные переговоры» о возможных санкциях против Израиля. О начале возможной операции в Рафахе стало известно еще 5 мая. Тогда министр обороны Израиля заявил, что не видит готовности ХАМАС к переговорам по Газе. Ранее правительство Израиля утвердило резолюцию, которая отвергает «диктат» со стороны международного сообщества по признанию палестинского государства.
Все эти события практически затмили новостные заголовки, связанные с советским актером театра и кино, первым народным артистом России Иваном Краско. В минувший четверг, 30 мая, 93-летний артист оказался в Покровской больнице. Он открывал турнир между театральными деятелями и по сценарию должен был пнуть мяч. На поле Краско стало плохо и, как сообщается, он упал на кардиостимулятор. В прошлом году он перенес инсульт и операцию на сердце.
Фильмография Краско насчитывает 152 фильма и сериала. Его первой экранной картиной стал фильм Владимира Венгерова «Балтийское небо» 1961 года. Последний раз Краско выходил на экран в фильмах «Сенсация» и «Моя ужасная сестра» 2020 года. Поначалу играя эпизодические роли, в основном составе Краско дебютировал в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции» (1975). В роли шофера такси его можно увидеть в «Мастере и Маргарите» с Анастасией Ковальчук. Он же сыграл деда Миколу в картине «Мы из будущего 2». В 2010 году вышла книга Ивана Краско «Байки. И не только».
Тренды следуют за повесткой
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|анастасия заворотнюк
|1 950
|нет спасибо я не голодный
|1 050
|оскаридзе
|600
|hamster kombat комбо
|500
|quotex trading strategy
|300
|монеточка**
|250
|badcomedian
|200
|бэдкомедиан
|200
|элвин и бурундуки
|190
|глебас
|180
Справка
* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана
** Певица Монеточка (Елизавета Андреевна Гырдымова) признана иноагетом