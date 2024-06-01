Смерть Заворотнюк, Hamster Kombat, День пограничника, Рафах: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Смерть народной артистки России Анастасии Заворотнюк, сбои в работе «Сдэк», День пограничника и 11-летний анимационный ролик стали самыми популярными темами в Татарстане на прошедшей неделе. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Смерть Заворотнюк оказалась в центре внимания

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % заворотнюк Сверхпопулярность анастасия заворотнюк 4 650 заворотнюк новости 1 550 all eyes on rafah 1 500 день пограничника 900 hamster kombat комбо карты 800 иван краско 600 реал мадрид — реал бетис 550 hamster kombat 300 cdek 200

Если главной темой поисковых запросов жителей Татарстана на прошлой неделе стала гибель президента Ирана Эбрахима Раиси, то на этой неделе в топы вырвалась другая трагедия — смерть заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Актриса, известная по роли Вики в сериале «Моя прекрасная няня» (2004—2009), скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Соответствующее сообщение появилось на ее страницах в социальных сетях. С середины 2019 года актриса прекратила участие в театральных постановках, на следующий год стало известно, что она страдает от опухоли головного мозга. Прощание с актрисой состоится сегодня, 1 июня, в Покровском монастыре в Москве. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.

Вторую неделю подряд из топов по запросам не выходит нашумевшая игра Hamster Kombat, доступная в мессенджере Telegram. Она представляет из себя простую «кликалку» и позволяет зарабатывать игровые монеты. На официальный аккаунт игры подписано уже более 19 млн человек. Популярность игры связана с тем, что разработчик игры пообещал выпустить свою криптовалюту, а пользователи надеются, что количество заработанных в игре монет пропорционально конвертируется в реальные деньги. Однако ряд блогеров предполагает, что эта схема окажется обманом.

Подобное случилось в 2021 году на волне популярности сериала «Игра в кальмара». Тогда авторы криптовалюты Squid, созданной по мотивам картины, обещали провести реальную «игру в кальмара», для участия в которой требовалось купить цифровую валюту. Однако позже выяснилось, что все это оказалось мошеннической схемой. Криптовалюту можно было купить только за реальные деньги, но нельзя было продать. А разработчики Squid вывели реальные деньги со счетов и скрылись, после чего курс криптовалюты обвалился. Предположительной заработок мошенников оценивается в $3,4 млн.

Курс криптовалюты Squid с января 2022 года по май 2024 года. скриншот с сайта coingecko.com

«Все глаза на Рафах» и Иван Краско

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК заворотнюк 51 49 59 — анастасия заворотнюк 41 38 48 34 заворотнюк новости* — — — — all eyes on rafah 100 54 — — день пограничника — — 78 — hamster kombat комбо карты 72 60 100 77 иван краско 88 100 — — реал мадрид — реал бетис 77 69 — 100 hamster kombat 40 33 55 41 cdek 100 68 — 50

Помимо этого внимание жителей Татарстана, в частности казанцев и челнинцев, привлек флешмоб «All eyes on Rafah». Он связан с ударом армии Израиля по палестинскому лагерю беженцев в городе Рафах 27 мая. В результате удара ЦАХАЛ погибли 45 человек. В основном это женщины и дети. Тогда министры иностранных дел стран ЕС впервые провели «серьезные переговоры» о возможных санкциях против Израиля. О начале возможной операции в Рафахе стало известно еще 5 мая. Тогда министр обороны Израиля заявил, что не видит готовности ХАМАС к переговорам по Газе. Ранее правительство Израиля утвердило резолюцию, которая отвергает «диктат» со стороны международного сообщества по признанию палестинского государства.

Все эти события практически затмили новостные заголовки, связанные с советским актером театра и кино, первым народным артистом России Иваном Краско. В минувший четверг, 30 мая, 93-летний артист оказался в Покровской больнице. Он открывал турнир между театральными деятелями и по сценарию должен был пнуть мяч. На поле Краско стало плохо и, как сообщается, он упал на кардиостимулятор. В прошлом году он перенес инсульт и операцию на сердце.

Фильмография Краско насчитывает 152 фильма и сериала. Его первой экранной картиной стал фильм Владимира Венгерова «Балтийское небо» 1961 года. Последний раз Краско выходил на экран в фильмах «Сенсация» и «Моя ужасная сестра» 2020 года. Поначалу играя эпизодические роли, в основном составе Краско дебютировал в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции» (1975). В роли шофера такси его можно увидеть в «Мастере и Маргарите» с Анастасией Ковальчук. Он же сыграл деда Миколу в картине «Мы из будущего 2». В 2010 году вышла книга Ивана Краско «Байки. И не только».

Тренды следуют за повесткой

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % анастасия заворотнюк 1 950 нет спасибо я не голодный 1 050 оскаридзе 600 hamster kombat комбо 500 quotex trading strategy 300 монеточка** 250 badcomedian 200 бэдкомедиан 200 элвин и бурундуки 190 глебас 180

Артем Гафаров