Средняя зарплата специалистов в России, учения НАТО у границ России, санкции против Израиля
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 28 мая:
- Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что вблизи границы России НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории страны: «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории». В целом он заявил, что спецслужбы Украины наращивают разведывательную активность у границ РФ.
- Россия и Беларусь начали учения в рамках совершенствования единой системы ПВО. Они пройдут до 31 мая. Под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны будет совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ.
- По данным Росстата, в феврале 2024 года средняя зарплата выше 157 тысяч рублей была только на Чукотке. Также в Магадане она превышала 150 тысяч рублей. Подобные высокие доходы наблюдаются у финансистов (195 тыс. рублей), производителей табака и нефтяников (по 193 тыс. рублей), IT-специалистов (157 тыс. рублей).
- В России выдано почти 93 млн кредиток, и банки продолжают поставлять заемщикам все новые и новые «дозы» — более 6 млн штук только за первый квартал 2024 года. Аналитическая служба «Реального времени» объяснила почему кредитка сегодня самый распространенный банковский кредитный продукт и как меняется рынок необеспеченного потребкредитования в новых экономических условиях.
- В Европе из-за сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией в Европе снизилось предложение атлантической трески и образовался дефицит Об этом, ссылаясь на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ), сообщает РБК.
- Министры иностранных дел Евросоюза впервые провели «серьезные переговоры» о возможных санкциях против Израиля, если власти откажутся выполнить предписание Международного суда ООН о прекращении операции в Рафахе. По данным Минздрава Газы, в результате израильской атаки погибли 45 человек.
- Спустя два дня был полностью ликвидирован серьёзный пожар на бумажной фабрике в Донецке. Огонь уничтожил запасы бумаги объёмом 3 600 кубометров на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет.
- Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Рената ВалееваОбщество