В Израиле утвердили резолюцию против «диктата» по признанию Палестины

Правительство Израиля утвердило резолюцию, которая отвергает «диктат» со стороны международного сообщества по признанию палестинского государства.

Резолюцию выдвинул премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Как сообщила канцелярия главы кабмина, декларативное решение о несогласии Израиля с международным диктатом было принято единогласно.

— Израиль будет продолжать выступать против одностороннего признания палестинского государства. Такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование [палестино-израильского противостояния] в будущем, — говорится в утвержденном решении.

Конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся 7 октября. Израильская сторона подверглась ракетной атаке со стороны сектора Газа — по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. После этого крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о проведении наземной операции против Израиля. В ответ Иерусалим объявил о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа — «Железные мечи».

С начала эскалации конфликта от израильских ударов по сектору Газа погибло более 28 тысяч человек. Число раненых превысило 67,6 тысячи.

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Галия Гарифуллина