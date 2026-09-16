Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Утром и днем местами гроза, возможен град
Сегодня в Татарстане будет облачно. Небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Утром в отдельных районах туман.
Утром и днем местами гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, утром и днем местами с порывами до 15—20 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов, местами на востоке до +23 градусов.
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