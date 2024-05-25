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Смерть Раиси, Hamster Kombat, бой Усика и Фьюри, Wuthering Waves: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

12:00, 25.05.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Смерть Раиси, Hamster Kombat, бой Усика и Фьюри, Wuthering Waves: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Трагическая смерть президента Ирана Эбахима Раиси, первая в истории победа «Атланты» в Лиге чемпионов и криптоигра про хомяков Hamster Kombat стали самыми популярными поисковыми запросами в Татарстане за последние семь дней. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Криптохомяки и новая RGP вырвались в топы по запросам

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
президент ирана3 200

раиси

2 550

атланта байер1 300
спартак-москва — рубин1 200
hamster kombat900

wuthering waves

600

усик фьюри350
майор гром200
бриджертоны120
уникс60

Ключевой темой поисковых запросов татарстанцев за минувшие семь дней стала трагическая смерть президента Ирана Эбрахима Раиси. Кроме того, стабильно в топах оказался футбол. В частности, жители Татарстана интересовались матчем «Атланты» и «Байера» в финале Лиги чемпионов. По итогам встречи «Атланта» впервые в истории стала победителем ЛЧ.

В топе поисковых запросов татарстанцев оказалась игра в Telegram Hamster Kombat, которая якобы позволяет игрокам майнить криптовалюту. Судя по статьям и видео про игру, главным вопросом всех россиян стал именно способ вывода «крипты». Сразу после Hamster Kombat в таблице расположилась новая RGP-игра Wuthering Waves, которую уже успели окрестить клоном или убийцей Genshin Impact.

Больше всего следили за боем Усика и Фьюри

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСКАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
президент ирана80
раиси81579347
атланта байер

57

спартак-москва — рубин*
hamster kombat*
wuthering waves43454636
усик фьюри71567255
майор гром81485271
бриджертоны100515535
уникс488126

Примечательно, что футбольные матчи на этой неделе оказались популярным только среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана. Обычно за российскими встречами, особенно с участием казанского «Рубина» так или иначе следят во всех крупных городах республики. На этот же раз внимание всего Татарстана приковал боксерский поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Тренды следуют за повесткой

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
президент ирана2 150

усик фьюри полный бой

1 100
усик фьюри1 000
hamster kombat750
за териконами600

50 хейтеров

550
wuthering waves300
сэр да сэр170
каникулы150
бадабумчик140

На этой неделе YouTube не показал каких-то уникальных трендов, специфичных для пользователей видеохостинга. Наоборот, татарстанцы на YouTube искали то, что в течение минувшей недели попадало в инфополе. Это и смерть президента Ирана, и бой Усика и Фьюри, и Hamster Kombat с Wuthering Waves

Артем Гафаров
Справка

* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана

Аналитика Татарстан

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