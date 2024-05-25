Смерть Раиси, Hamster Kombat, бой Усика и Фьюри, Wuthering Waves: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Трагическая смерть президента Ирана Эбахима Раиси, первая в истории победа «Атланты» в Лиге чемпионов и криптоигра про хомяков Hamster Kombat стали самыми популярными поисковыми запросами в Татарстане за последние семь дней. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Криптохомяки и новая RGP вырвались в топы по запросам



Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % президент ирана 3 200 раиси 2 550 атланта байер 1 300 спартак-москва — рубин 1 200 hamster kombat 900 wuthering waves 600 усик фьюри 350 майор гром 200 бриджертоны 120 уникс 60

Ключевой темой поисковых запросов татарстанцев за минувшие семь дней стала трагическая смерть президента Ирана Эбрахима Раиси. Кроме того, стабильно в топах оказался футбол. В частности, жители Татарстана интересовались матчем «Атланты» и «Байера» в финале Лиги чемпионов. По итогам встречи «Атланта» впервые в истории стала победителем ЛЧ.

В топе поисковых запросов татарстанцев оказалась игра в Telegram Hamster Kombat, которая якобы позволяет игрокам майнить криптовалюту. Судя по статьям и видео про игру, главным вопросом всех россиян стал именно способ вывода «крипты». Сразу после Hamster Kombat в таблице расположилась новая RGP-игра Wuthering Waves, которую уже успели окрестить клоном или убийцей Genshin Impact.

Больше всего следили за боем Усика и Фьюри

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК президент ирана 80 — — — раиси 81 57 93 47 атланта байер 57 — — — спартак-москва — рубин* — — — — hamster kombat* — — — — wuthering waves 43 45 46 36 усик фьюри 71 56 72 55 майор гром 81 48 52 71 бриджертоны 100 51 55 35 уникс 48 8 12 6

Примечательно, что футбольные матчи на этой неделе оказались популярным только среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана. Обычно за российскими встречами, особенно с участием казанского «Рубина» так или иначе следят во всех крупных городах республики. На этот же раз внимание всего Татарстана приковал боксерский поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Тренды следуют за повесткой

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % президент ирана 2 150 усик фьюри полный бой 1 100 усик фьюри 1 000 hamster kombat 750 за териконами 600 50 хейтеров 550 wuthering waves 300 сэр да сэр 170 каникулы 150 бадабумчик 140

На этой неделе YouTube не показал каких-то уникальных трендов, специфичных для пользователей видеохостинга. Наоборот, татарстанцы на YouTube искали то, что в течение минувшей недели попадало в инфополе. Это и смерть президента Ирана, и бой Усика и Фьюри, и Hamster Kombat с Wuthering Waves

Артем Гафаров