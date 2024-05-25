Смерть Раиси, Hamster Kombat, бой Усика и Фьюри, Wuthering Waves: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Трагическая смерть президента Ирана Эбахима Раиси, первая в истории победа «Атланты» в Лиге чемпионов и криптоигра про хомяков Hamster Kombat стали самыми популярными поисковыми запросами в Татарстане за последние семь дней. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Криптохомяки и новая RGP вырвались в топы по запросам
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|президент ирана
|3 200
раиси
2 550
|атланта байер
|1 300
|спартак-москва — рубин
|1 200
|hamster kombat
|900
wuthering waves
600
|усик фьюри
|350
|майор гром
|200
|бриджертоны
|120
|уникс
|60
Ключевой темой поисковых запросов татарстанцев за минувшие семь дней стала трагическая смерть президента Ирана Эбрахима Раиси. Кроме того, стабильно в топах оказался футбол. В частности, жители Татарстана интересовались матчем «Атланты» и «Байера» в финале Лиги чемпионов. По итогам встречи «Атланта» впервые в истории стала победителем ЛЧ.
В топе поисковых запросов татарстанцев оказалась игра в Telegram Hamster Kombat, которая якобы позволяет игрокам майнить криптовалюту. Судя по статьям и видео про игру, главным вопросом всех россиян стал именно способ вывода «крипты». Сразу после Hamster Kombat в таблице расположилась новая RGP-игра Wuthering Waves, которую уже успели окрестить клоном или убийцей Genshin Impact.
Больше всего следили за боем Усика и Фьюри
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|президент ирана
|80
|—
|—
|—
|раиси
|81
|57
|93
|47
|атланта байер
57
|—
|—
|—
|спартак-москва — рубин*
|—
|—
|—
|—
|hamster kombat*
|—
|—
|—
|—
|wuthering waves
|43
|45
|46
|36
|усик фьюри
|71
|56
|72
|55
|майор гром
|81
|48
|52
|71
|бриджертоны
|100
|51
|55
|35
|уникс
|48
|8
|12
|6
Примечательно, что футбольные матчи на этой неделе оказались популярным только среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана. Обычно за российскими встречами, особенно с участием казанского «Рубина» так или иначе следят во всех крупных городах республики. На этот же раз внимание всего Татарстана приковал боксерский поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Тренды следуют за повесткой
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|президент ирана
|2 150
усик фьюри полный бой
|1 100
|усик фьюри
|1 000
|hamster kombat
|750
|за териконами
|600
50 хейтеров
|550
|wuthering waves
|300
|сэр да сэр
|170
|каникулы
|150
|бадабумчик
|140
На этой неделе YouTube не показал каких-то уникальных трендов, специфичных для пользователей видеохостинга. Наоборот, татарстанцы на YouTube искали то, что в течение минувшей недели попадало в инфополе. Это и смерть президента Ирана, и бой Усика и Фьюри, и Hamster Kombat с Wuthering Waves
Справка
* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана