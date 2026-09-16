В России создали рекордное число расчетных организаций

С начала года их появилось 12

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С начала 2026 года в России появилось 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций, следует из данных Банка России. Последнюю лицензию регулятор выдал 11 сентября. Таким образом, за неполные девять месяцев число новых РНКО превысило показатель за весь 2025 год, когда лицензии получили 11 таких организаций. Об этом сообщает РБК.

Всего в России сейчас работает около 50 РНКО, почти половина из них появилась за последние два года. Для сравнения: в 2024 году было создано пять РНКО, в 2022–2023 годах — по три, а в 2021 году — лишь одна. За три последних года в стране появился только один классический банк — «Элемент», зарегистрированный в июле 2026-го.

РНКО специализируются на безналичных расчетах — переводах и платежах для компаний и физлиц, в том числе без открытия счетов. В отличие от банков, они не принимают вклады и не выдают кредиты. Минимальный уставный капитал составляет 90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что розничные инвесторы нарастили покупки акций на российском рынке. Объем нетто-покупок составил 28,8 млрд рублей, что на 18% превышает показатель июля.

Алсу Сабирзанова