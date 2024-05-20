«Принял мученическую смерть во время служения мученическому народу»: в Иране официально объявили о гибели Раиси

В Иране официально объявили о гибели президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщается в официальном заявлении, которое было оглашено в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих, передает «Интерфакс».

«Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Эбрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам», — говорится в заявлении.

Помимо президента на борту находились глава МИД Ирана, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, члены экипажа и один охранник. Правительство Исламской республики проведет экстренное заседание из-за гибели президента и главы МИД.

Как отмечает ТАСС, два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана благополучно добрались до пункта назначения, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша.

К месту происшествия были направлены армия, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана, однако погодные условия и рельеф местности серьезно осложнили спасательную операцию.

МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха, сообщает РИА «Новости».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».