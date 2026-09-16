Каждый третий покупатель ЖК «ФоРест» рассматривает квартиру как инвестицию

Инвестиции — самый крупный мотив покупки среди всех названных участниками опроса

Фото: предоставлено ООО СЗ1 Казань

Более 30% покупателей ЖК «ФоРест», который строит ФСК Регион (входит в структуру ГК ФСК) в пригороде Казани, приобретают квартиру с инвестиционной целью. Это самая крупная группа среди мотивов покупки, которые назвали участники опроса.

Внутри группы респондентов предпочтения распределились почти поровну: 17% покупателей рассматривают недвижимость как способ сохранить средства, еще 14% планируют сдавать квартиру в аренду.

Но покупка в ЖК «ФоРест» далеко не всегда связана с инвестициями. Для 14% клиентов новая квартира становится возможностью увеличить жилую площадь. Еще 11% приобретают жилье для отдельного проживания ребенка в будущем. По 8% покупателей выбирают проект как первую квартиру для себя и семьи или в связи с переездом из другого города.

«Для покупателей ЖК «Форест» квартира решает очень разные задачи. Кто-то хочет расширить жилую площадь или приобрести первое собственное жилье, кто-то заранее думает о квартире для ребенка. При этом каждый третий клиент рассматривает покупку как инвестицию. И здесь тоже есть разные сценарии: для одних недвижимость становится способом сохранить средства, для других — активом, который в дальнейшем можно сдавать в аренду. Это показывает, насколько разнообразной сегодня может быть мотивация покупателей даже внутри одного проекта», — отметил директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора Запад ФСК Регион Евгений Мартынов.

Еще по 6% респондентов связывают покупку с отказом от аренды, рождением ребенка или переездом от родителей. Реже среди причин назывались вступление в брак, желание повысить класс жилья и приобретение квартиры для родителей.

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