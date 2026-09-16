Участие Большунова в Кубке России зависит от решения FIS по декларациям

Первый этап пройдет в Хакасии с 26 по 29 ноября

Фото: Динар Фатыхов

Участие трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, представляющего Татарстан, в Кубке России будет зависеть от того, как решится вопрос по декларациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, связанным с нейтральным статусом. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Хакасии с 26 по 29 ноября. Ранее председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что FIS перенесла срок предоставления образца декларации для дополнительных проверок спортсменов на 17 сентября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Давайте дождемся решения FIS по декларациям. Тогда уже можно будет делать выводы по срокам и планам на будущее, в том числе и Большунова, — сказал Бородавко.

Напомним, FIS объявила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. В пресс-службе организации уточнили, что спортсмены, чьи заявки на нейтральный статус были отклонены, пройдут повторную проверку. В их числе и Большунов.

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