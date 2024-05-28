Химия настроения: что заставляет нас радоваться или грустить

Химик Руслан Лукин объяснил, как работают механизмы, которые отвечают за наши эмоции

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

Почему порой мы ощущаем «бабочек в животе»? Действительно ли можно умереть от счастья? Как связана наша способность запоминать с японской кухней? Узнать ответы на все эти вопросы и разобраться в научной природе наших эмоций можно было на лекции руководителя лаборатории развития продукта в сфере ИИ в новых материалах Университета Иннополис Руслана Лукина «Химия чувств». Лекцию посетил и журналист «Реального времени».

Нейромедиаторы — всему голова

В честь Дня химика в Казани состоялась очередная лекция в рамках научно-популярного лектория от «Казаньоргсинтеза». Она прошла в здании СИБУР-РТ на территории делового квартала рядом с предприятием. Лекторий открыт и доступен также для жителей города.

Спикером выступил химик, руководитель лаборатории развития продукта в сфере ИИ в новых материалах из университета Иннополис Руслан Лукин. «Химия чувств» — так называлась лекция, которая раскрыла слушателям природу многих эмоций и состояний. Как оказалось, в основе большинства наших чувств лежат нейротрансмиттеры, или, как их еще называют, нейромедиаторы.

Нейротрансмиттеры — это химические вещества, которые вырабатываются в нашем организме. Их основная функция — передавать сигналы от нервных клеток. То есть это такие вещества, благодаря которым нервная система общается внутри себя. Один нейрон, возбуждаясь, передает нужные сигналы другому нейрону через нейромедиаторы.

О многих нейромедиаторах знают и люди, далекие от биохимии. Это глутамат, дофамин, серотонин, эндорфины. Об их влиянии на наши эмоции и физическое состояние, рассказал лектор. А их роль в нашей жизнедеятельности оказывается колоссальна: нейромедиаторы влияют на все — от настроения до способности обучаться.

В честь Дня химика в Казани состоялась очередная лекция в рамках научно-популярного лектория от «Казаньоргсинтеза». предоставлено пресс-службой СИБУР

Соевый соус — для улучшения памяти

Лекция началась с разговора о японской кухне, в частности о роллах. Оказывается, нам легче всего запомнить именно их вкус. Не просто запомнить, но и воспроизвести всю палитру вкусов, их текстуру. Секрет этого кроется в соевом соусе, который содержит глутаминовую кислоту, или глутамат натрия. А он, в свою очередь, способствует запоминанию.

В 100 граммах соевого соуса содержится 1 грамм глутамата.

— Это огромное количество, — объяснил Лукин.

Во второй половине лекции спикер отвечал на вопросы зала, среди которых было много и касающихся глутамата.

— Означает ли это, что если я выпью литр соевого соуса, то смогу запомнить «Войну и мир»?

— Это хорошая идея, глутаминовая кислота очень помогает в процессах запоминания. Но за литр организм вряд ли скажет вам спасибо. Это приведет к нарушению водно-солевого баланса. А вот читать под роллы с соевым соусом будет самое то. Приятнее читать будет точно, — ответил спикер.

Поинтересовались у него и о том, как он относится к мнению о вреде глутамата в пище.

— Опаснее его дефицит, чем переизбыток, — объяснил Лукин.

Среди основных последствий дефицита — преждевременное старение.

Во второй половине лекции спикер отвечал на вопросы зала. предоставлено пресс-службой СИБУР

Крыса, которая умерла от «счастья»

Нейромедиатором, отвечающим за наше ощущение счастья, является дофамин. Это удовольствие здесь и сейчас. Нас похвалили, мы съели наш любимый десерт или занялись любым другим любимым делом — у нас вырабатывается дофамин, мы испытываем наслаждение.

Лектор рассказал об интересном опыте, который проводился над крысами. Двух крыс поместили в две клетки. У каждой клетки один угол был заряжен электрическим током, стоило только подойти туда, крысы получали удар током. Но при этом одна из крыс сразу после воздействия электрического тока получала порцию дофамина. Крыса, которая не получала такую стимуляцию, после первого удара током к этому углу не подходила. А вторая же примерно 700 раз за час возвращалась за порцией «счастья» и в итоге умерла. И любопытно, что смерть наступила не из-за удара током, а из-за переизбытка дофамина.

Этот рассказ, естественно, вызвал вопрос из зала: может ли человек умереть от счастья?

— Из-за дофамина, который вырабатывается естественно, человек не умирает, — заверил спикер.

При этом выработка дофамина нужна нам не просто для того, чтобы испытать короткое ощущение счастья и радости. Это важное химическое вещество, недостаток которого может привести к болезни Паркинсона, а переизбыток — к шизофрении.

Лекция вызвала огромный интерес у публики, слушатели задавали вопросы, включались в обсуждения. предоставлено пресс-службой СИБУР

Как возникают «бабочки в животе»

За позитивное состояние и радостные эмоции отвечает также серотонин. Он в отличие от дофамина про долгое счастье.

С серотонином связано знакомое всем ощущение порхания бабочек в животе. Обычно так принято описывать любовь или влюбленность. Но «бабочки» могут «вспорхнуть» и по другим позитивным причинам.

— Рецепторы серотонина находятся не только в головном мозге, но и в желудочно-кишечном тракте. Причем там они расположены в большом количестве, — рассказал Лукин.

Таким образом, порхание бабочек — это не что иное, как выработка серотонина.

Недостаток этого вещества способствует возникновению депрессии. Но при этом, по словам лектора, и выработку серотонина, и выработку дофамина можно стимулировать едой. Для этого подойдут такие продукты, как мясо индейки, красная рыба.

Эта информация вызвала из зала встречный вопрос: есть ли продукты, которые снижают выработку нейромедиаторов?

— Это продукты, которые приводят к ускорению окисления этих рецепторов. Например, продукты, которые содержат переходные металлы, — объяснил спикер.

Лекция вызвала огромный интерес у публики, слушатели задавали вопросы, включались в обсуждения.

— Впечатления от лекции самые положительные. Очень интересно было узнать какие-то моменты, которые в нашем организме происходят, о которых в бытовой жизни не задумываешься. Про бабочек в животе, например, стало настоящим открытием. Лектор говорил доступным для всех языком. Лекция получилась классная, — поделилась впечатлениями с журналистом «Реального времени» ведущий инженер «Казаньоргсинтеза» Полина Гаврилова.