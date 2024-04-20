День в истории 20 апреля: 25 лет «Колумбайну»*, игра «Рубина» в свой день рождения, «Тотальный диктант»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 апреля 2024 года
20 апреля пройдут «Тотальный диктант» по русскому языку и матч между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Сегодня отмечаются Национальный день донора крови в России, Всемирный день цирка и День китайского языка в ООН. Четыре года назад стоимость нефти марок WTI Urals впервые достигли отрицательных значений, 25 лет назад в школе «Колумбайн»* произошло одно из самых массовых убийств в учебных заведениях США, которое породило целое движение, 66 лет назад создан футбольный клуб «Рубин». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционные субботние совещание с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Планируется визит делегации республики в Узбекистан для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром Центральная Азия»
- Международная образовательная акция «Тотальный диктант» по русскому языку.
- Российская Премьер-лига — казанский «Рубин» дома сыграет против московского «Локомотива».
Кто родился: Вячеслав Фетисов и Елена Вяльбе
- 1778 — первый татарский педагог Ибрагим Хальфин (скончался 13 января 1829 года). Написал такие произведения, как «Азбука и грамматика татарского языка», «История Абуль-гази Багадур-хана о монголах и татарах», «Повесть о Джингисхане и Аксак Тимуре» и другие.
- 1889 — немецкий государственный и политический деятель австрийского происхождения, основоположник национал-социализма, диктатор нацистской Германии в 1933—1945 годы Адольф Гитлер (совершил самоубийство 30 апреля 1945 года).
- 1950 — советский и российский государственный и военный деятель, гвардии генерал-лейтенант, кандидат на должность президента России на выборах 1996 года, секретарь Совета безопасности Российской Федерации в 1996 году, губернатор Красноярского края в 1998—2002 годах Александр Лебедь (скончался 28 апреля 2002 года).
- 1958 — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея.
- 1968 — советская и российская лыжница, трехкратная Олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.
- 1978 — бывший глава ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов (скончался 8 февраля 2022 года).
Кто скончался: Avicii и президент Чада
- 1912 — ирландский писатель Брэм Стокер (родился 8 ноября 1847 года). Автор романа «Дракула».
- 1933 — советский инженер-физик Борис Розинг (родился 5 мая 1869 года). Автор первых опытов по телевидению.
- 1973 — советский актер театра и кино, народный артист СССР Николай Симонов (родился 4 декабря 1901 года).
- 2018 — шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii (родился 8 сентября 1989 года). Он наиболее известен благодаря таким трекам, как Levels, I Could Be the One, Wake Me Up, You Make Me и Addicted to You. Известно, что диджей покончил жизнь самоубийством.
- 2021 — президент Чада с 1990 года Идрис Деби (родился 18 июня 1952 года). Умер в больнице от ранений, полученных во время боевых действий. За 9 дней до смерти он выиграл очередные выборы.
Праздники: День донора крови и День цирка
- Национальный День донора крови в России. Отмечается ежегодно с 2007 года. Дата связана с тем, что 20 апреля 1832 года в Петербурге провели первое переливание крови. Операцию выполнил петербургский акушер Андрей Вольф, он перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа.
- Всемирный день цирка. Отмечается ежегодно в третью субботу апреля. Инициаторами праздника в 2009 году стали Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка.
- День китайского языка. Учрежден ООН в 2010 году.
События в истории: вышел первый детектив, мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр, завершилась Московская битва
- 1656 — в Российском государстве начали выпускать медные деньги взамен серебряных монет.
- 1841 — опубликован первый в истории литературы детектив. Это «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара Аллана По.
- 1843 — Николай I выпустил указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири. Они получали безвозмездную ссуду, временно освобождались от рекрутской повинности и подушной подати, им помогали получить орудия труда и скот, с них слагали недоимки по прежнему месту жительства.
- 1901 — торжественно открылся Большой зал новой Московской консерватории.
- 1913 — в Казани, при участии великой княгини Елизаветы Федоровны, при Казанском Богородицком женском монастыре освятили новосозданный на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери храм-часовню в честь трехсотлетия царствования дома Романовых.
- 1920 — мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр. Проводить на зимних Олимпийских играх его начали с 1924 года.
- 1942 — завершилась Московская битва, одна из самых известных битв Великой Отечественной войны. Итогом боевых сражений стало первое крупное поражение Германии во Второй мировой войне и освобождение значительной территории СССР (Московской, Тульской и некоторых районов Калининской и Смоленской областей).
- 1958 — день рождения казанского футбольного клуба «Рубин». 20 апреля команда, игравшая тогда под названием «Искра», провела свой первый матч в чемпионате СССР. Свое нынешнее название «Рубин» получил в середине 1960 года по инициативе директора завода Николая Ивановича Максимова. Легенда гласит, что футбольный клуб получил свое новое имя в честь одноименной радиолокационной станции, устанавливаемой на бомбардировщик ТУ-16 и другие самолеты, выпускаемые авиазаводом Казани.
- 1994 — вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, известный также как «Ташкентский пакт» или «Ташкентский договор». Документ был подписан в 1992 году в столице Узбекистана главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
- 1999 — в школе «Колумбайн»* произошло одно из самых массовых убийств в учебных заведениях США. Двое учеников старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд меньше чем за час убили 13 человек и ранили еще 24. После массового убийства Харрис и Клиболд покончили с собой. «Колумбайн»* с тех пор стал нарицательным образом.
- 2010 — взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США. Погибли 13 человек. Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США и превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку.
- 2017 — Верховный суд РФ признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»** экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
- 2020 — во время торгов на бирже стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые обрушилась ниже $0. Таким образом цены на марку впервые стали отрицательными. Цена нефти WTI завершила торги в тот день на отметке -$38. Кроме того, российская нефть Urals достигла отрицательной цены в -$2.
- 2022 — Минобороны России сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Президент страны Владимир Путин заявил, что МБР обеспечит безопасность государства, «заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать». Ожидается, что после испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
Справка
*Движение признано террористическим и запрещено на территории России.
**Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена