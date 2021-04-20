Недавно переизбравшийся президент Чада умер от ранений, полученных в бою

Президент Чада Идрис Деби умер в больнице от ранений, полученных во время боевых действий. Ему было 68 лет. О смерти сообщили иностранные СМИ.

По данным «РИА Новости», Деби приехал на передовую для празднования победы в борьбе против повстанцев и серьезно пострадал в столкновениях с ними.

Деби занимал пост президента Чада с 1990 года и 11 апреля выиграл очередные выборы.

После смерти президента, как пишет Al Wihda, в стране учредили переходный военный совет, который возглавил сын Деби Махамат. В связи с гибелью главы государства, в Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18.00 до 5.00.

Переходный период продлится полтора года, после чего будут новые выборы президента.